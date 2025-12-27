La remodelada calle de Herminia Fariña ya está operativa

Las obras han terminado en la Rúa Herminia Fariña, que une el centro de Meaño con el CEIP As Covas, el centro de salud y el almacén municipal.

Esto implica que se ha recuperado la circulación rodada en este vial de 210 metros de longitud que carece de salida, por lo que una rotonda al final permite dar vuelta y regresar.

La obra, ejecutada por la firma Caldevergazo S.L., supuso una inversión de 456.000 euros, financiados al 50% entre Xunta y Concello, que además abonó 36.862 euros en concepto de expropiación de 268 metros cuadrados de suelo urbano.

En su parte alta queda pendiente la ejecución de un segundo proyecto, que es la mejora de una zona de estacionamiento para vehículos, y que supuso la adquisición de 1.701 metros cuadrados de terreno por un montante de 45.525 euros. Por lo de ahora, la zona permanece en tierra, y queda pendiente la mejora del firme en el futuro.

La nueva calle mantiene la circulación en doble sentido, con velocidad limitada a 20 kilómetros por hora. No en vano por ella circularán los autobuses del transporte escolar y peatones, sobre todo en horario de mañana, para acceso al centro de salud y al colegio. El vial remodelado incluye zonas de humanización y ajardinamiento, con aceras hormigonadas a ambos lados, y tres pasos de peatones pintados en granate.

La remodelación responde a uno de los proyectos electorales que comprometía Carlos Viéitez en las pasadas municipales.