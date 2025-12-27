¿Qué le pasa a la vieira en la ría de Arousa?

Hace veinte años, la ría de Arousa cerraba la campaña de la vieira con 200 toneladas; una década después, la flota extraía una cuarta parte. La tendencia de escasez preocupa desde hace tiempo a los marineros y este año ha resultado en una pesquería de solo tres días e incapaz de alcanzar el pequeño cupo establecido. Se avecinan cambios importantes en la gestión de este recurso y será fundamental el estudio del CIMA avanzado por este diario, «Arpecten», que espera responder a una pregunta en la mente de todos ¿qué le pasa a la vieira?

La Consellería do Mar fiará todas sus decisiones a las conclusiones y recomendaciones de esta investigación, que se extenderá hasta 2028 con la realización de muestreos semestrales y análisis de datos sobre este mítico bivalvo que hace dos décadas llegó a tener un volumen de negocio de un millón de euros y que en la campaña de 2024-25 se quedó en 300.000 euros y 47 toneladas, un mínimo histórico.

Por ahora, reina la máxima prudencia. «Por el momento no podemos aventurar causas concretas sobre la situación del stock. Es probable que distintos factores (tanto oceanográficos y climáticos como antropogénicos -causados por la actividad humana-) confluyan para determinar la dinámica poblacional de esta especie, por lo que no es posible descartar una hipótesis multifactorial y es necesario recoger aquella información científica que sea precisa para descartar o confirmar de manera rigurosa cada uno de los posibles factores causales», explican sus responsables.

A este respecto indican que estos sondeos serán más precisos que los lances realizados durante la extracción de la flota para la venta, pues las artes de pesca comercial «no permiten llegar a capturar los ejemplares de menor talla, con lo cual no es posible determinar si existe alguna limitación al reclutamiento en las zonas de fijación de las larvas planctónicas (esto es cuando, después del desove y de flotar en el agua, acaban encontrando donde fijarse y empezar su metamorfosis) o si la limitación fue producida posteriormente por una menor supervivencia de los ejemplares juveniles».

Las recogidas de ejemplares se realizarán durante cuatro años, pues este molusco tiene un periodo de crecimiento más lento que otros, tardando tres o cuatro años en alcanzar el tamaño comercial de 10 centímetros.

Ante esto y el hecho de que se ha comprobado también una escasez de juveniles que garanticen siguientes campañas, cabe preguntarse si la cerrada la semana pasada supondrá suficiente descanso para el recurso o si será preciso algo más prolongado, de varios ejercicios.

Situación para 2026

El departamento de Marta Villaverde insiste en la cautela, en que «aún es pronto» para hablar de las posibilidades de futuro. En cuanto a las más cercana en el tiempo, que empezaría a finales de 2026, señala que la decisión de que sea normal, anularla o de repetir lo de esta última, «marcada por la prudencia y la responsabilidad», se determinará tras los sondeos que se van a realizar en primavera y otoño, pues «permitirán comprobar tanto la existencia de un reclutamiento adecuado como las tasas de crecimiento de los ejemplares en los diferentes bancos». Además indica que toda las decisiones se tomarán «de la mano del sector», que en este caso ha estado algo dividido.

La Cofradía de Cambados era más partidaria de salir este año aunque fuera tan limitadamente como fue, mientras que Rianxo optaba por suspender de manera definitiva. Con todo, la toxina ASP se ha cruzado por delante de cualquier plan; subiendo los niveles máximos permitidos para la extracción y la obligada evisceración del hepatopáncreas que rigen para este molusco desde el cambio normativa de 2002, por su toxicidad. Si bajaran, no se descartaría estudiar una reapertura, pero las últimas analíticas del Intecmar, de esta semana, siguen dando positivo.

Precisamente fue el pósito de la capital del albariño, el que cuenta con la mayor flota y tradición, quién solicitó la realización de un estudio. Así nació «Arpecten», que comenzó en noviembre y cuyas primeras recomendaciones resultaron en esta singular pesquería.

También se ha tenido en cuenta el histórico de venta en fresco de las últimas décadas y los resultados de la de diciembre de 2024 a febrero de 2025.

Desde Mar destacan la extensión que supone comprobar todos los bancos naturales de la ría arousana, así como la escala temporal tan amplia y los objetivos que persigue la investigación. Esto es «obtener información científica de gran calidad y robusta para basar el diseño de las medidas de gestión del recurso que se consideren precisas en un futuro; salvaguardar la reproducción de las poblaciones para mantener su rendimiento a largo plazo, realizar un reparto equilibrado de las oportunidades de pesca y fomentar la conservación de los recursos marinos».