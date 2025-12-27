El PP meco usa pintadas en su contra para ilustrar sobre el significado de la masonería

La sede del PP de O Grove, como sucedió hace semanas con la de Esquerda Unida, ha sido objeto de actos vandálicos. En el caso de los conservadores con pintadas en la fachada en las que se puede leer la palabra «masones».

Ni que decir tiene que la agrupación que dirige Pablo Leiva condena «rotundamente» este tipo de acciones, al entender que «no solo suponen un daño material, sino que reflejan intolerancia y un preocupante desconocimiento».

Dicho lo cual, el PP aprovecha para dar una lección a los vándalos lamentando «que no se tomaran la molestia de informarse sobre el significado» de la palabra masón.

De ahí que desde el PP se aproveche este episodio para explica que «masonería es una institución histórica, filosófica y filantrópica, basada en valores como la libertad de pensamiento, el respeto y la tolerancia».

Así pues, «lejos de ofendernos o intimidarnos, este acto solo deja en evidencia la falta de cultura cívica y de información de quien lo llevó a cabo», proclaman los conservadores mecos, que en cualquier caso ya denunciaron lo sucedido ante la Guardia Civil.

«Seguimos apostando por el diálogo, el conocimiento y la convivencia como únicas vías legítimas de expresión», sentencia el PP de O Grove.