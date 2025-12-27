Mexillón de Galicia se reivindica ante sus detractores

Mexillón de Galicia se aferra a dos décadas de historia para presentarse como legítimo representante e interlocutor del sector bateeiro a nivel nacional e internacional.

A pesar de certificar con su sello de calidad solo el 10% de todo el molusco cultivado anualmente en los viveros flotantes, el Consello Regulador encargado de velar por la aplicación del reglamento de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mejillón de Galicia se cree con peso y capacidad para abanderar a los productores.

De este modo, la entidad que preside Mané Calvo sale al paso de las críticas recibidas en los últimos años, especialmente duras en el caso de la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega).

FARO DE VIGO ya explicó hace poco más de un mes que este colectivo, liderado por Ricardo Herbón, considera que «un organismo certificador que solo representa el 10% de la producción y está presidido por el sector comercializador», como es el Consello Regulador Mexillón de Galicia (CRMG), no está legitimado para ser «la voz de todos los productores españoles en Europa», y mucho menos cuando el pleno de dicho órgano está «en funciones» y tiene «intereses comerciales» que compiten con el producto gallego.

El Consello Regulador celebró el 18 aniversario de la DOP Mexillón de Galicia y un pleno. / Iñaki Abella

Por esta razón, y desde el convencimiento de que «el mejillón gallego podría estar siendo representado por quienes también participan en su competencia internacional», Opmega exige «que se revise la validez del reconocimiento como Agrupación de Productores que se ha dado a la DOP y se garantice que la voz que habla en Bruselas en representación del sector sea la de los productores».

Estas reflexiones llevaban a Opmega a decir que el sector se enfrenta a un «problema de legitimidad y transparencia» que genera «un creciente malestar» entre los bateeiros, dado que «el Consello tiende a presentarse como único representante legítimo del mejillón, lo cual ha restado visibilidad a las iniciativas impulsadas directamente por los productores en Bruselas».

Frente a estas críticas, el Consello utiliza su último boletín informativo para responder. Lo hace alegando que desde su reconocimiento como DOP hace 18 años, «Mexillón de Galicia ha recorrido un largo camino hasta alcanzar su actual estatus como actor con capacidad y solvencia» para representar al sector. Y además «con la autoridad que le confiere el sello de calidad que lucen los productos amparados por la DOP».

«Representativo»

Llega a citar a la Real Academia para destacar que «representativo es alguien o algo ‘que reúne las características o méritos suficientes para representar algo’, y la DOP cumple estos criterios, llevando las demandas de productores, depuradores y transformadores ante los estamentos en los que Mexillón de Galicia debía ser escuchado».

Es así como reivindica su labor «ante las instituciones de la UE que legislan en materia de pesca y acuicultura a través de la Asociación Europea de Productores de Moluscos (EMPA), de la que Mexillón de Galicia es miembro fundador y actor activo».

Esa «credibilidad» que se atribuye el Consello «nos llevó a presidir durante tres años el Grupo de Trabajo de Mariscos del Consejo Consultivo de la Acuicultura de la UE, que asesora a la Comisión en este ámbito», presume.

Mané Calvo, presidente del Consello Regulador. / Iñaki Abella

Como también cita como ejemplo de su labor «la carta que Esteban Fernández, presidente de Amegrove y miembro del pleno del Consello Regulador, entregó en mano a Costas Kadis durante la reciente visita del comisario de Pesca de la UE a Galicia».

Misiva en la que se incluían «las principales reivindicaciones del sector» y es, para el CRMG, «otro aval de nuestra representatividad, que tiene también su prolongación en Madrid para asuntos como el correcto etiquetado, o en Santiago, a través de la interlocución y colaboración con la Consellería».

No satisfechos con estas reflexiones, los miembros del Consello añaden que la misión del CRMG es «garantizar la calidad y procedencia del mejillón y facilitar su promoción».

Principios que, aseguran, rigen su funcionamiento desde su constitución en noviembre de 1995, después de tres años de intensos episodios tóxicos que «condicionaron por completo la producción y desestabilizaron y fragmentaron el sector, provocando el desplome de los precios y desembocando en protestas de los bateeiros» ante la Xunta.

«Santa valla»

El CRMG alude así a los conocidos como «tiempos del ratón», cuando los bioensayos que se realizaban con ratones en los laboratorios del Intecmar, y a los tiempos de «santa valla», que es como pasaron a la historia las protestas en la capital gallega, cuando el sector asaltó la valla de San Caetano.

El CRMG hace referencia a ello para reivindicar el «importante esfuerzo de promoción» realizado desde entonces «para tratar de revitalizar la demanda del Mexillón de Galicia en beneficio de todas las familias y empresas del mejillón».

El pleno del Consello Regulador. / Iñaki Abella

Se presenta así como la «casa de todos», al tiempo que rememora su papel como «organismo encargado de gestionar el Plan Integral de Reestructuración del Sector Mejillonero, para sacar al mejillón de la delicada situación en la que se encontraba».

En la misma línea, el CRMG reivindica sus acciones «de promoción, acercamiento a la distribución, adaptación a las nuevas normas europeas, definición de estrategias y de trabajo para sumar a todos los sectores del Mexillón de Galicia en la senda de la calidad».

Todo ello aderezado con «el camino iniciado para tener voz en Europa, conscientes de que es el centro de decisión de muchas de las cuestiones de presente y futuro para el mejillón» y sabedores de que antaño «solo las empresas de producción de pescado tenían presencia» en el contexto europeo «y la acuicultura de moluscos ni siquiera se veía ni se consideraba».

En definitiva, que mientras Opmega denuncia que «varios miembros del pleno» del Consello «presentan conflictos de interés relevantes» y «mantienen actividad empresarial fuera de la Unión Europea, produciendo mejillón en terceros países que compite directamente con el europeo», en el CRMG replican que fue este órgano el que lideró a lo largo de la historia «los esfuerzos españoles para constituir una asociación europea de productores de moluscos que defendiera en la UE la principal actividad de acuicultura».

Descargas de mejillón para Francia e Italia en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

No solo eso, sino que «desde el primer momento trabajamos junto con nuestros colegas europeos para lograr una verdadera protección de las aguas de cría de moluscos; defendimos que una competencia justa en los mercados requería unas condiciones higiénico-sanitarias iguales para todos; reclamamos una correcta y veraz identificación de los productos en los mercados como garantía de competencia leal y reiteramos la necesidad de que se reconociera oficialmente la acuicultura de moluscos como actividad sostenible».

Dicho de otro modo, que «fuimos los primeros en defender, también en la UE, que la acuicultura del mejillón tiene una huella positiva para el medio ambiente».

Por tanto, «pese a quien pese, en todo momento defendimos al sector», asevera el Consello, que llega a decir que «fuimos el primer producto de calidad gallego en conseguir fondos europeos para llevar a cabo un importantísimo plan trianual de comunicación y promoción de la DOP». Si bien es cierto que ese plan no llegó a fructificar por la escasez de mejillón certificado con dicha marca.