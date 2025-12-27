Llega a Meaño el musical «Un conto de Nadal»
T.H.
Meaño
La carpa habilitada en la Praza do Concello de Meaño acoge mañana, desde las 18.30 horas, el musical «Un conto de Nadal», que llega de manos de la orquesta La Ocaband y cuenta con la participación de la Banda Unión Musical y los coros de la Escola de Música Municipal.
Este musical, que ya recorrió villas como Portonovo, Ferrol, Baiona, Poio, Monforte y Quiroga –hoy mismo–, responde a una adaptación del clásico «Un cuento de Navidad», de Charles Dickens. Cuenta con la participación de los actores Manuel Manquiña y Pepo Suevos, que ponen la voz a un relato al que La Ocaband pone la música, con temas navideños, clásicos y de rock.
