El Intecmar reabre cinco polígonos mejilloneros más en Vigo y Arousa
La remisión del episodio tóxico permite a los productores sacar producto antes de que los temporales lo tiren al fondo
Para algunos ya es tarde para salvar la Navidad
Muchos bateeiros ya han perdido la campaña de Navidad a causa del episodio tóxico iniciado a mediados de octubre. Lo que les preocupa ahora es poder sacar mejillón cuanto antes, para atender los pedidos que siguen bloqueados desde hace semanas y evitar que la más que probable llegada de los fuertes temporales de invierno provoque desprendimientos en las cuerdas.
Al igual que les interesa acelerar el proceso para hacer sitio en los viveros flotantes ahora que se avecina la campaña de recogida de mejilla (cría), que arranca en cinco días en el litoral gallego.
Ante tanta premura resulta una muy buena noticia que el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) decretara hoy la reapertura de las bateas pertenecientes a cinco polígonos de las rías de Arousa y Vigo.
Y no solo eso, sino que el laboratorio de referencia que dirige en Vilaxoán (Vilagarcía) Covadonga Salgado confirmó también los primeros negativos en dos polígonos más, como son el Cambados C (Sur) y el Grove A, abriendo así las puertas a su recuperación para la extracción de forma inminente.
Los autorizados a eso de las nueve de la mañana fueron el Vigo A y los arousanos Ribeira B, Ribeira C, Pobra H y Cambados B.
De este modo se reducía a una veintena el número de polígonos que siguen afectados por la abundancia de dinoflagelados causantes de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP).
Nada que ver con lo que sucedía hace apenas un mes, cuando estaban prácticamente inoperativos el medio centenar de polígonos existentes en la comunidad.
Como siempre, la ría que peor lo tiene es la de Pontevedra, con absolutamente todas sus bateas cerradas para la extracción tras la clausura de cinco de sus polígonos a mediados de agosto y de los tres restantes, a finales de octubre.
Por el contrario, los dos polígonos de Ares-Betanzos apenas se han visto afectados. El Sada 1 reabría tras un breve cierre el pasado día 4, mientras que el Sada 2 ni siquiera notó este episodio tóxico otoñal, de ahí que esté disponible desde mayo.
En la ría de Muros-Noia permanece cerrado uno de sus cuatro polígonos y en la de Vigo ya solo quedan tres inoperativos, como son el Cangas F, Cangas G y Cangas H. Quiere esto decir que tiene nueve más en los que sí es posible extraer molusco.
En cuanto a Arousa, quedan siete cerrados, si bien, como se decía antes, pronto serán menos. De momento hay diecisiete disponibles.
