Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RacismoEl tiempo en GaliciaAcoso escolarVivienda en VigoNavidad solidariaBono transporte
instagramlinkedin

Fefiñáns inspira la mejor postal escolar de Cambados

La villa abre «Nadal en Peña»

Magia, más talleres de cocina y Fexturrón en Vilagarcía

Los escolares ganadores del concurso de postales de Cambados. | Iñaki Abella

Los escolares ganadores del concurso de postales de Cambados. | Iñaki Abella

Lucía Romero

O Salnés

Los más pequeños son los principales protagonistas de las programaciones navideñas en los concellos de O Salnés y el Ullán y hoy tiene un día cargado de propuestas.

En Cambados abrieron ayer mismo «Nadal en Peña», con entretenimientos que durarán hasta el próximo día 31 . Además, el Concello y Zona Centro entregaron los premios del concurso de postales.

La ganadora, con la que la asociación de comerciantes felicita estas fechas, muestra una estampa navideña de la plaza de Fefiñáns y es obra de Álvaro Paz.

A mayores, se ha llevado un lote de libros y su colegio, el Antonio Magariños, un vale de 50 euros en vales de compra. Lo mismo que la segunda y tercera clasificadas, Carmen Vázquez y Celia Pazos, ambas del CEIP San Tomé, uno de los centros más participativos.

«Nadal en Peña» abrió sus puertas. | Iñaki Abella

«Nadal en Peña» abrió sus puertas. | Iñaki Abella

En su caso, también eligieron elementos representativos de la capital del albariño y uno de los personajes más vistos en las postales presentadas este año al certamen, el «Grinch», pero en una estampa de concordia con Papá Noel. La entrega corrió a cargo del concejal de Comercio, Tino Cordal, y el presidente de la entidad, Juan Rey.

Respecto a otros Concellos, muchos de los cuales tienen activas ludotecas con inscripción previa, la agenda de Vilagarcía para hoy prosigue con talleres de cocina en A Peixería, animación en la Aldea de Nadal con Paco Nogueiras y su radio Bulebule y el mago Iago Saavedra estará en el Fexturrón.

Niños en el área de juegos cambadesa. | I. Abella

Niños en el área de juegos cambadesa. | I. Abella

Ribadumia exhibirá hoy el talento de los más jóvenes de su banda, con un concierto solidario a las 20.00 horas; en Pontecesures, +Escénicas trae el espectáculo de títeres «Monstros», a las 19.00 horas; Vilanova ya tuvo ayer una gran fiesta con hinchables y animación y la Asociación de Empresarios Illa de Arousa entregaba hace unos días sus cestas de Navidad. A todo esto se suman otras muchas iniciativas aún por celebrar, siendo las cabalgatas unas de las más esperadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents