Fefiñáns inspira la mejor postal escolar de Cambados

Los más pequeños son los principales protagonistas de las programaciones navideñas en los concellos de O Salnés y el Ullán y hoy tiene un día cargado de propuestas.

En Cambados abrieron ayer mismo «Nadal en Peña», con entretenimientos que durarán hasta el próximo día 31 . Además, el Concello y Zona Centro entregaron los premios del concurso de postales.

La ganadora, con la que la asociación de comerciantes felicita estas fechas, muestra una estampa navideña de la plaza de Fefiñáns y es obra de Álvaro Paz.

A mayores, se ha llevado un lote de libros y su colegio, el Antonio Magariños, un vale de 50 euros en vales de compra. Lo mismo que la segunda y tercera clasificadas, Carmen Vázquez y Celia Pazos, ambas del CEIP San Tomé, uno de los centros más participativos.

«Nadal en Peña» abrió sus puertas. | Iñaki Abella

En su caso, también eligieron elementos representativos de la capital del albariño y uno de los personajes más vistos en las postales presentadas este año al certamen, el «Grinch», pero en una estampa de concordia con Papá Noel. La entrega corrió a cargo del concejal de Comercio, Tino Cordal, y el presidente de la entidad, Juan Rey.

Respecto a otros Concellos, muchos de los cuales tienen activas ludotecas con inscripción previa, la agenda de Vilagarcía para hoy prosigue con talleres de cocina en A Peixería, animación en la Aldea de Nadal con Paco Nogueiras y su radio Bulebule y el mago Iago Saavedra estará en el Fexturrón.

Niños en el área de juegos cambadesa. | I. Abella

Ribadumia exhibirá hoy el talento de los más jóvenes de su banda, con un concierto solidario a las 20.00 horas; en Pontecesures, +Escénicas trae el espectáculo de títeres «Monstros», a las 19.00 horas; Vilanova ya tuvo ayer una gran fiesta con hinchables y animación y la Asociación de Empresarios Illa de Arousa entregaba hace unos días sus cestas de Navidad. A todo esto se suman otras muchas iniciativas aún por celebrar, siendo las cabalgatas unas de las más esperadas.