El Entroido isleño no encuentra el ansiado relevo generacional

Habían dado un toque de organización al Entroido de A Illa, poniendo en marcha acciones como la recuperación del «Liborio», el tradicional personaje de esas fiestas en el municipio, o instaurando el pregón por parte de un personaje reconocible. Sin embargo, el SOS que lanzaron recientemente desde Festas Culturais da Illa no ha encontrado ningún tipo de respuesta por parte de los vecinos del municipio por lo que, mucho se temen, que estas iniciativas que tanto costó poner en marcha, puedan acabar desapareciendo este año.

Así lo reconoce Covadonga Dios, una de las integrantes del grupo que lleva ya una década animando un Carnaval que siempre se ha caracterizado por su anarquía. El colectivo celebró hace unos días una reunión en la que se animaba a los isleños a participar, pero se encontraron con que «no vino nadie, solo estábamos nosotras y tres concejales y un dj, cuando se necesita un equipo de gente para poner en marcha todo, porque dos solas no podemos seguir así».

Insiste en que este relevo generacional es necesario porque «queremos sabia nueva, gente que aporte nuevas ideas y que pueda darle una vuelta porque nosotras no podemos; estamos dispuestas a colaborar, a enseñarles el camino y a seguir participando en el Carnaval, pero las circunstancias han cambiado y no podemos seguir asumiendo esta responsabilidad».

Covadonga Dios insiste en que asumir la responsabilidad «no resulta tan complicado como cuando nosotros comenzamos». No en vano, recuerda que hace aproximadamente una década, su grupo tuvo que pedir un préstamo a la Asociación Cultural e Deportiva Dorna para sacar adelante las actividades que habían diseñado. A diferencia de aquel año, el colectivo cuenta ahora con una ayuda del Concello que facilita mucho el trabajo a lo que se suma que «si se cuenta con un equipo de trabajo de diez o doce personas, se puede hacer muy llevadero todo el trabajo que esto supone».

Por el momento, descartan la celebración de una nueva reunión, aunque esperan que, a medida que se vaya aproximando la celebración, que tendrá lugar entre el 12 y el 22 de febrero próximos, la gente se decida a asumir la responsabilidad necesaria para complementar el Carnaval de A Illa.

Esta fiesta es una cita obligada en A Illa, donde la jornada más importante es el lunes, cuando miles de personas salen por las calles del pequeño municipio arousano a lucir los disfraces hasta altas horas de la madrugada. Otras citas importantes del Carnaval de A Illa son el Miércoles de Ceniza, con la quema del «Liborio», y el sábado y el domingo de Piñata, cuando se celebran el desfile de carrozas y de comparsas respectivamente. A estas citas, Festas culturais había añadido otras como la jornada de exaltación del liborio, personaje por excelencia del Entroido isleño, o el pregón.