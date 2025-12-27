La Diputación mejora la seguridad vial en carreteras de Sanxenxo y Valga

La Diputación de Pontevedra impulsa la ejecución de mejoras de seguridad viaria en carreteras de Sanxenxo y Valga. Más concretamente, en la EP-9206 Portonovo-Vichona y Rúa do Río, dentro del primer municipio citado, y en los tramos valgueses de la EP-8502 y EP-8502.

Empezando por esta última localidad, la Junta de Gobierno provincial aprobó el convenio que permitirá desembolsar 887.000 euros –el ente provincial aporta el 80%– para, por ejemplo, ejecutar una senda peatonal en un tramo de 240 metros de la EP-8502 (Valga-Baño).

Al mismo tiempo se habilitarán dos zonas de convivencia en las que «segregar los tráficos», mejorando así la accesibilidad y seguridad en el que está considerado un entorno «muy sensible», a tenor de los importantes equipamientos públicos existentes en el mismo, como el centro de Educación Infantil y Primaria y la guardería, y los múltiples desplazamientos a pie que generan.

El proyecto incluye la renovación de la capa de rodadura y el establecimiento de una red de recogida de pluviales, al igual que la instalación de pasos de peatones sobreelevados y la canalización subterránea de las líneas de electricidad y telecomunicaciones.

El convenio entre Diputación y Concello de Valga posibilitará, de igual modo, la renovación del alumbrado público de la EP-8502 mediante la instalación de led de alto rendimiento, completándose la actuación con la reordenación de «una pequeña intersección peligrosa» en la que se crearán dos glorietas y aceras «que permitirán el acceso seguro a pie».

En cuanto a la EP-8501 (Valga-Os Martores), las obras anunciadas por el gobierno de Luis López se centrarán en un tramo de 110 metros y se centrarán en la mejora de la movilidad peatonal.

Esto beneficiará de manera especial a los usuarios del centro social de Valga, dado que se instalarán aceras en los dos márgenes de la calzada y se crearán zonas de estacionamiento, para completar la actuación con el acondicionamiento de zonas ajardinadas.

En lo referido a las mejoras a introducir en Sanxenxo se anuncia una inversión de 923.000 euros, en este caso con una aportación del 70% a cargo del gobierno provincial, correspondiendo el 30% restante al Concello.

El objetivo en este caso es «reestructurar el espacio público para mejorar la movilidad peatonal y la seguridad viaria» en el entorno del colegio plurilingüe Abrente y el conjunto de los núcleos de población de O Outeiro y A Igrexa.

Se prevé la instalación e aceras con, al menos, 2,5 metros de ancho, en el margen izquierdo de la calzada.

Como también la dotación de una zona de estacionamiento en línea, la canalización subterránea de todos los servicios y la colocación de nuevas luminarias tipo led de alto rendimiento.

En la Diputación aclaran que el el tramo correspondiente a la Rúa do Río se prevé habilitar una zona de convivencia desde la carretera PO-308 hasta la intersección con la Rúa Barbeito, «tratando de calmar la velocidad del tráfico rodado».

Se trata de «una zona muy estrecha y con viviendas en ambos márgenes de la calzada», de ahí la necesidad de conseguir «una convivencia amable y segura».

Entidades deportivas

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra presume del apoyo de su gobierno a las entidades deportivas de la provincia. Lo hace al anunciar la aprobación de 600.000 euros en ayudas correspondientes al programa DepoVAN para que 33 clubes puedan adquirir o adaptar vehículos.

Esa cantidad duplica el presupuesto inicial, que el gobierno provincial consideraba insuficiente para atender las necesidades reales. De este modo se quiere facilitar tanto el traslado de material como los desplazamientos de los deportistas a entrenamientos y competiciones, especialmente en el caso de aquellos que presentan algún tipo de discapacidad.

En el caso de la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán salen beneficiadas entidades como el Arosa Sociedad Cultural, el Club Náutico Pontecesures, el Club Marítimo Deportivo e Cultural Breogán –en el Concello de O Grove– y el club de piragüismo catoirense As Torres.

Desde el gobierno provincial hacen hincapié en que este tipo de ayudas son necesarias porque «hay muchos clubes con dificultades para acceder a vehículos o adaptar los que ya tienen».

Se trata así de «fortalecer el tejido deportivo de la provincia» y de «demostrar nuestro compromiso con los colectivos deportivos y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la práctica deportiva, especialmente para aquellas personas o entidades que requieran adaptaciones específicas», argumenta Luis López.

El mismo que tras resaltar el hecho de que este tipo de ayudas pasaran de 300.000 a 600.000 euros, anuncia ya que el año que viene se elevará todavía más, hasta llegar a un millón de euros.

Lo hace desde el convencimiento de que el programa DepoVAN sirve para «mejorar las condiciones de movilidad y promover una práctica deportiva segura, estructurada y accesible para todos los deportistas de la provincia, con especial atención a las necesidades específicas de las personas con discapacidad».