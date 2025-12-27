La contratación de la reforma de pazo Torrado está en la recta final

La mesa de contratación ha propuesto adjudicar la reforma del pazo Torrado de Cambados a la empresa Construcciones Abal que ha ofrecido un precio de 699.353 euros, lo cual supone una rebaja de 92.000 euros con respecto al de licitación. Falta que las autoridades ratifiquen la elección para poder dar inicio a uno de los proyectos más relevantes que se van a ejecutar este año en la localidad.

Al concurso se ha presentado otra empresa, Citanias Obras y Servicios, que también ofreció una rebaja, pero de 9.200 euros. Otra de las diferencias que han inclinado la balanza por Construcciones Abal es que ejecutará las mejoras planteadas a mayores de los trabajos principales. Estas tenían que ver con material audiovisual valorado en más de 24.000 euros y otras cuestiones.

Asimismo amplía el plazo de garantía de la obra, que salió a licitación por 800.00 euros y un plazo de ejecución de medio año. Tiene que estar terminada a finales de 2026, como muy tarde, para cumplir con la subvención de 593.000 euros concedidos con el Plan Extra de la Diputación. El Concello cubrirá el resto con el +Provincia.

Cabe recordar que los trabajos contemplan la sustitución de toda la carpintería y el tejado del histórico inmueble, así como otras mejoras y actuaciones de puesta en valor, también de los jardines.