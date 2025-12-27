Catoira mejora las instalaciones del Club de Piragüismo As Torres

El Concello de Catoira impulsa «una importante reforma» de las instalaciones del Club de Piragüismo As Torres, donde pretende invertir 25.800 euros para «reforzar el compromiso municipal» con los clubes deportivos de la localidad y sus equipamientos.

En el gobierno del nacionalista Xoán Castaño explican que esta intervención se suma a otras iniciativas recientes, como la renovación de los vestuarios del campo de fútbol, del pabellón municipal y de las pistas de tenis y pádel, así como a la adquisición de nuevo material deportivo.

«El objetivo es que las instalaciones estén en buenas condiciones para la práctica deportiva», subraya el alcalde al anunciar esta actuación, que busca modernizar el recinto y mejorar las condiciones de uso para los usuarios del club de piragüismo.

La reforma contempla diversas labores de mantenimiento general y mejoras en accesibilidad, confort térmico y salubridad. Entre los trabajos más destacados figura la renovación del pavimento en la zona de duchas y vestuarios, donde se retirará el suelo actual –con humedades y filtraciones– para instalar un nuevo revestimiento antideslizante de mosaico de gres esmaltado.

Asimismo, se sustituirá un inodoro y se cambiarán los biombos de vidrio que separan las duchas del vestuario masculino. Actuaciones similares se llevarán a cabo en el vestuario femenino y en el accesible, donde además se renovará la puerta de acceso.

En el área de actividad deportiva se sanearán los techos del módulo abovedado mediante el raspado de la pintura antigua y su posterior repintado. En el módulo del gimnasio se reemplazarán los paneles de vidrio rotos y se pintará la pared sur. También se impermeabilizará el soportal de acceso y se renovará la pintura de las fachadas exteriores, que pasarán a lucir un acabado en color blanco, mejorando la imagen del edificio.

En materia de accesibilidad, el proyecto incluye la construcción de una rampa en el espacio exterior cubierto para facilitar el acceso y el manejo de las piraguas. Además, se instalará un nuevo punto de luz en la fachada posterior para mejorar la iluminación. Entre otras actuaciones menores, se repondrán piezas del falso techo, se fijará el cableado eléctrico en la fachada principal y se sustituirá el motor del portal posterior.

La mejora de las instalaciones se completa con la adquisición de una nueva embarcación tipo C1, que ampliará la dotación del club, ya reforzada el pasado año con varias canoas y kayaks de uso público.

Para hacer posible esta actuación, el Concello de Catoira decidió priorizar el proyecto y presentarlo al Plan de Infraestructuras Provincial (PEID), con el fin de obtener la financiación necesaria. Según destacó el alcalde, estas mejoras no solo permitirán modernizar el recinto, sino que también fomentarán un mayor uso de las instalaciones y contribuirán al impulso del deporte en la localidad.