Cargadores eléctricos para Cambados y Portonovo

La Consellería do Mar anuncia la instalación de cargadores para vehículos eléctricos –con sus correspondientes cuadros de baja tensión y canalización subterránea para los surtidores– en puertos de titularidad autonómica como el de Cambados y el de Portonovo (Sanxenxo).

Se trata de una concesión administrativa a favor de la empresa Iberdrola que conlleva la creación de las plazas de aparcamiento necesarias para realizar a carga. Su plazo de vigencia es de 5 años, prorrogable por dos años y medio más.

De este modo Mar abunda en el aprovechamiento del dominio público portuario mediante la implementación de las energías renovables y su fomento entre los usuarios.