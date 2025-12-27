Cargadores eléctricos para Cambados y Portonovo
El plazo de la concesión, a favor de la compañía Iberdrola, puede alcanzar los siete años y medio
La Consellería do Mar anuncia la instalación de cargadores para vehículos eléctricos –con sus correspondientes cuadros de baja tensión y canalización subterránea para los surtidores– en puertos de titularidad autonómica como el de Cambados y el de Portonovo (Sanxenxo).
Se trata de una concesión administrativa a favor de la empresa Iberdrola que conlleva la creación de las plazas de aparcamiento necesarias para realizar a carga. Su plazo de vigencia es de 5 años, prorrogable por dos años y medio más.
De este modo Mar abunda en el aprovechamiento del dominio público portuario mediante la implementación de las energías renovables y su fomento entre los usuarios.
