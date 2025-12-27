Cacabelos presume de «transformar O Grove» con siete millones de euros

Siete millones de euros. Esa es la cifra redonda que maneja José Cacabelos Rico, el alcalde socialista de O Grove, cuando saca pecho para presumir del esfuerzo inversor realizado y se ilusiona pensando en el que está por realizar.

Se refiere a 5 millones de euros gastados en el ejercicio que está a punto de terminar y a los 2 millones que, avanza, costarán las obras –ya adjudicadas– a acometer en el primer cuatrimestre de 2026.

Todo ello «para que O Grove siga avanzando y sea una villa moderna del agrado de vecinos y visitantes», reflexiona.

De este modo el regidor hace su particular balance de «un año con mucha inversión, mucha actividad y mucha gestión» cuyos resultados «pueden apreciarse ahora». Y lo hace dejando claro que «si este 2025 fue intenso, el año que viene va a serlo mucho más».

Cacabelos y el concejal Quito Parada, en uno de los campops reformados. / FdV

Abunda en ello diciendo que los 5 millones gastados obedecen a «proyectos de humanización y mejora de calles», reposición de alumbrado público, acondicionamiento de caminos del rural, mejora de instalaciones deportivas y otros muchos ámbitos.

Y no se olvida de citar los 500.000 euros destinados a la compra de terreno en la calle del Teniente Domínguez para construir vivienda social.

Lo que quiere decir con todo ello es que, «poco a poco, se percibe el cambio que estamos impulsando en el Concello de O Grove».

Y por si alguien tiene dudas a este respecto, el propio alcalde se encarga de desmenuzar las actuaciones ejecutadas.

A modo de resumen se exponen a continuación algunos de los ámbitos y proyectos en los que más incide Cacabelos:

OBRAS.

Al hablar de las obras acometidas, el alcalde de O Grove cita los 400.000 euros destinados al asfaltado de una docena de calles tanto en zona rural como urbana.

Pero también alude a la «reforma integral de la calle Navarra, la Rúa Oscura y Entrehortas, con más de 600.000 euros». Así como a la mejora de caminos de San Vicente que lo llevan a hablar del desbroce y mantenimiento del de Estonllo o el de subida al mirador de Con da Hedra, «que es un atractivo turístico importante para nosotros».

En la misma línea, recuerda la apertura del camino situado detrás del campo de fútbol, que comunica el pabellón nuevo con el entorno de las instalaciones del programa Vellos Tempos y el instituto, «facilitando su cómoda utilización por parte de los vecinos».

La «mejora y reforma» de los parques infantiles, «con instalación de mobiliario y elementos de juego y biosaludables, como hicimos en Terra de Porto», es otra de las acciones destacadas por el máximo mandatario, que no se olvida de los hecho en el parque de Confín, As Besadas y San Vicente do Mar.

Puesto a recordar, el regidor habla de los «faladoiros» habilitados y por habilitar «para favorecer que la gente mayor tenga un punto de encuentro, charla y convivencia».

Para continuar su relación de obras con la colocación de marquesinas –ejecutadas y proyectadas– en lugares como Ardia, Balea, el entorno del instituto de Monte da Vila y Porto Meloxo.

«También acometimos la reforma de los locales de asociaciones vecinales como la de Meloxo, con una inversión de más de 20.000 euros», proclama.

DEPORTE.

Aunque también se trata de obras, Cacabelos diferencia las actuaciones en el ámbito deportivo, con «450.000 euros para mejorar o sustituir iluminación, césped artificial y sistemas de calefacción como el del club de piragüismo».

El alcalde con el presidente de los comuneros y el edil Juan Otero, en el camino de acceso al mirador de Con da Hedra. / FdV

La colocación de un nuevo portal y ventanas en la sede del club de remo Mecos o la reposición del tejado del pabellón de Conmeniño son otras acciones que el primer edil sitúa en este apartado, junto con la mejora de la zona de aparcamiento entorno al pabellón nuevo y el cambio de iluminación del viejo.

CULTURA.

En el ámbito cultural el gobierno socialista de O Grove también parece tener mucho por lo que sacar pecho, aunque en esta ocasión el alcalde se queda con la sustitución del tejado de la Casa da Cultura, «que pronto podrá reabrirse al público».

PLAYAS.

Otro ámbito destacado en el balance del año realizado por el alcalde es el de las playas y paseos marítimos, de lo cual ya se habló hace días en FARO, a raíz de mejoras como las introducidas en Pedras Negras y Raeiros.

Respecto a esto, aduce Cacabelos que «ha empezado la reforma de los accesos a las playas y las pasarelas, en lo que hemos gastado casi 250.000 euros». Y parece ser que esta será la línea a seguir en los próximos meses.

ADJUDICACIONES.

Tras hacer balance de lo conseguido en 2025, Cacabelos avanza sus planes para 2026. Y se centra para ello en obras «ya adjudicadas» a afrontar en el primer cuatrimestre, como se explicaba al principio de esta información.

Se refiere, por ejemplo, a un nuevo plan de asfaltados, con 350.000 euros de presupuesto, y a la reforma de tres calles más en el barrio de O Sineiro, con 750.000 euros.

El alcalde y la concejala de Obras, Ángeles Domínguez. / FdV

A lo que suma la reforma del espacio lúdico, deportivo y de ocio situado en el entorno del colegio y el instituto de As Bizocas, «con una inversión de casi un millón de euros».

También la «reforma integral de la calle Lepanto, con 250.000, y de la Rúa do Peso y Rúa do Regato, en O Montiño, que van a ser acondicionadas con 350.000 euros».

Del mismo modo «vamos a transformar por completo la calle Hortos, con 300.000 euros para un proyecto que incluye la reposición de tuberías y la creación de una senda peatonal».

Termina refiriéndose a la puesta en marcha del aseo autolimpiable de Confín, a la pretendida firma de los convenios con la Xunta para transformar la avenida de Luis A. Mestre y la subida de Meloxo y a la pronta «reforma integral de la plaza de O Corgo, con un desembolso de casi 500.000 euros para dotarla de zonas verdes e integrarla en el casco urbano».