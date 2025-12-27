La balaustrada que otro no quiso y Vilaxoán tampoco: «Se cae a cachos»
La asociación vecinal pide al Concello que interceda ante Portos para su reparación
La Asociación de Vecinos de Vilaxoán ha registrado un escrito en el Concello para intentar que las autoridades municipales se dirijan a Portos de Galicia y consigan lo que ellos no han sido capaces: la renovación de la barandilla de O Preguntoiro.
No es nada nuevo, forma parte de una serie de atenciones que llevan tiempo reclamando a la administración titular. De hecho, ya realizó algunas reparaciones en iluminación y en un tramo de vial, aunque desde la entidad aseguran que no se ha ejecutado de manera efectiva y los problemas siguen apareciendo.
«Llevamos años reclamando diferentes cosas del paseo, como el problema de las losas levantadas, y Portos siempre nos dice que vive de lo que recauda y que va haciendo cuando puede, pero el caso de la barandilla ya es penoso, se cae a cachos», explica el presidente, Cándido Meixide. Indica que «la calidad es ínfima» y ya hay un tramo de unos 15 metros que ha perdido partes del cemento, quedando el encofrado de hierro a la vista y «no tardará mucho en suceder lo mismo con el resto.
Después de «tantas buenas palabras» Meixide espera que los partidos políticos vilagarcianos se unan para pedir a Portos que actúe porque «en verano y en primavera aún da más pena verla».
Recuerda el vilaxoanés que esta estructura se colocó hace una década, aproximadamente, sustituyendo a la de tubos de metal y que al principio «gustaba a la gente porque era ornamental y estaba pintadita de blanco, pero no tardó mucho en degradarse perdiendo incluso los pináculos. Supimos después que vino rebotada de otro sitio donde les resultaba demasiado alta y la verdad es que aquí tampoco deja ver el mar si te sientas en los bancos, además de su mala calidad», añadió.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
- Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova
- La Guardia Civil de Vilagarcía intercepta 25 kilos de picadura de tabaco
- Rechazan una indemnización de 2,3 millones por el AVE a Vilagarcía
- Los míticos Europe darán un concierto en Meaño
- La suerte regresa a A Illa por partida triple tras el paréntesis de 2024
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- Los arquitectos técnicos vaticinan un 2026 con más obra nueva y menos rehabilitación