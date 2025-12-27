La balaustrada que otro no quiso y Vilaxoán tampoco: «Se cae a cachos»

La Asociación de Vecinos de Vilaxoán ha registrado un escrito en el Concello para intentar que las autoridades municipales se dirijan a Portos de Galicia y consigan lo que ellos no han sido capaces: la renovación de la barandilla de O Preguntoiro.

No es nada nuevo, forma parte de una serie de atenciones que llevan tiempo reclamando a la administración titular. De hecho, ya realizó algunas reparaciones en iluminación y en un tramo de vial, aunque desde la entidad aseguran que no se ha ejecutado de manera efectiva y los problemas siguen apareciendo.

«Llevamos años reclamando diferentes cosas del paseo, como el problema de las losas levantadas, y Portos siempre nos dice que vive de lo que recauda y que va haciendo cuando puede, pero el caso de la barandilla ya es penoso, se cae a cachos», explica el presidente, Cándido Meixide. Indica que «la calidad es ínfima» y ya hay un tramo de unos 15 metros que ha perdido partes del cemento, quedando el encofrado de hierro a la vista y «no tardará mucho en suceder lo mismo con el resto.

Después de «tantas buenas palabras» Meixide espera que los partidos políticos vilagarcianos se unan para pedir a Portos que actúe porque «en verano y en primavera aún da más pena verla».

Recuerda el vilaxoanés que esta estructura se colocó hace una década, aproximadamente, sustituyendo a la de tubos de metal y que al principio «gustaba a la gente porque era ornamental y estaba pintadita de blanco, pero no tardó mucho en degradarse perdiendo incluso los pináculos. Supimos después que vino rebotada de otro sitio donde les resultaba demasiado alta y la verdad es que aquí tampoco deja ver el mar si te sientas en los bancos, además de su mala calidad», añadió.