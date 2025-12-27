Anduriña y David Álvarez actúan en el mercado vilagarciano

El Centro Social de Pontecesures acoge esta tarde una propuesta cultural pensada para el público infantil y familiar. Se trata de la representación del clásico de Maurice Sendak «Donde viven los monstruos», adaptado al formato de teatro de títeres por la creadora Carmen Domech.

La función, que comienza a las 19.00 horas y se dirige a niños de entre 3 y 11 años –así como a sus familias–, invita a sumergirse en una historia cargada de humor, imaginación y diversión. El espectáculo recrea el universo del pequeño Max, un niño inquieto que, a través de su fantasía, da forma a un mundo imaginario en el que los temidos monstruos resultan no ser tan aterradores como parecen.

Esta adaptación para marionetas mantiene la esencia del relato original, poniendo el acento en valores como la creatividad, la gestión de las emociones y la importancia de la imaginación en la infancia. Con un lenguaje cercano y visual, la obra busca conectar tanto con los más pequeños como con el público adulto que los acompaña.

La cita se enmarca dentro de la programación cultural de estas fechas en Pontecesures, que apuesta por ofrecer alternativas de ocio educativo y de calidad durante las vacaciones de Navidad. Una oportunidad para disfrutar en familia de un clásico de la literatura infantil llevado a escena de forma original y accesible.

La planta alta de la plaza de abastos de Vilagarcía acoge, a las 12.00 horas, la actuación del grupo Xóvenes Mulleres Anduriña, acompañado al acordeón por el músico David Álvarez Caneda. La actuación ofrece un repertorio vinculado a la tradición musical gallega con un acompañamiento musical que enriquece la propuesta.