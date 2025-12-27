Somos alerta sobre una subida del 10% en el recibo de la basura de Ribadumia

Un incremento del 10% en el recibo dce la basura. Eso es lo que considera Somos Ribadumia teras la celebración del pleno extraordinario del pasado lunes, una sesión «convocada a todo correr y donde el alcalde, David Castro, sacó a relucir sus peores formas, evitando el debate sobre el informe de intervención que destapó una subida del recibo de la basura que el grupo de gobierno ocultó de forma deliberada».

Una de las alegaciones presentadas por Somos al presupuesto aprobado para 2025 en este mes de diciembre exponía que «no se justifica ninguna subida de cerca del 40% en los ingresos por la tasa de la basura; si no se subía la tasa, o mucha gente había venido a vivir a Ribadumia de golpe y se crearon muchas empresas o los números era imposible que cuadrasen». Sobre ese tema, el grupo de gobierno les insistió «en que no se había subido ninguna tasa, pero la realidad es muy distinta, ya que Intervención en su informe, reconoce que esa subida de ingresos viene derivada de un incremento en la tasa y de una revisión del censo de viviendas y empresas, que dio como resultado que más del 20% no estarían pagando el recibo, mientras Castro alegaba que ese incremento fue la eliminación de una bonificación de Sogama».

La secuencia de los hechos para Somos arranca en 2019, cuando todavía formaba parte del gobierno, en el que se gestó una rebaja del 10’% en el precio de la tonelada, una bonificación que «se aplicó a todos los vecinos».. En 2023, la Xunta incrementó esa bonificación hasta el 15%, pero los concellos tenían que cumplir antes de 2025 una serie de condiciones, entre ellas, las implantación del contenedor marrón, algo que «no se ha realizado, como tampoco se repercutió esa bonificación en el recibo, por lo que ahora tenemos un concello con una gestión de la basura lamentable, con contenedores rotos por todos lados y con expedientes y multas por contaminar, pero también con un recibo el 10% más caro».

Otra de las cuestiones que reseña Somos Ribadumia es que el cambio de tasa no pasó por pleno, como sería obligatorio. Por este motivo consideran que «la tasa de la basura podría considerarse un fraude de ley y David Castro podría verse obligado a devolver lo cobrado a mayores». Otro dato que destacan es que más del 20% de las viviendas y empresas no estarían pagando el recibo antes de 2025, por lo que Somos quiere saber los motivos, dejando entrever «una posible negligencia del gobierno local».