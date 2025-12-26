Xunta y Concello trabajan para dotar a Valga de una residencia para mayores

Conseguir una residencia para personas mayores es una vieja aspiración del Concello de Valga con la que complementar los múltiples servicios y programas que se ofrecen en la actualidad a dicho colectivo.

En el gobierno del conservador José María Bello Maneiro lo ven factible, pues la administración local y la Xunta de Galicia siguen trabajando en esta dirección desde hace tiempo y están avanzando manera aparentemente positiva.

Así ha trascendido tras la «Xuntanza de Nadal» mantenida en el Auditorio Municipal con presencia de los participantes en las actividades municipales de envejecimiento activo, usuarios del Centro Ocupacional para Personas con Discapacidades (CODI) y alumnos del Aula CeMIT.

Un encuentro en el que estuvieron presentes el propio alcalde y el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria de la Consellería de Política Social, Antonio Acevedo Prado, quienes tomaron buena nota de las reivindicaciones planteadas por los asistentes, entre las que se encuentra, precisamente, la creación de la citada residencia.

La conselleira de Política Social y el alcalde de Valga trabajan desde hace mucho tiempo en la idea de dotar a la localidad de una residencia para personas mayores. / FdV

Al igual que reivindican un local propio en el que puedan reunirse y desplegar actividades «los vecinos más veteranos de Valga», explican en el ejecutivo.

Tanto el alcalde como el director xeral de Maiores confirmaron a los presentes que Concello y Xunta llevan tiempo trabajando para que tales demandas puedan hacerse realidad «y que Valga pueda contar con esa ansiada residencia».

Además de para remarcar la «buena sintonía» existente entre las dos administraciones, el encuentro navideño sirvió también para que los usuarios del programa de envejecimiento activo agradecieran la celebración del mismo, sabedores de la importancia que este tipo de iniciativas tienen para las personas de más edad.

Eso sí, incidiendo en que lo ideal sería disponer de un local específico en el que desplegar talleres o sesiones de memoria, autocuidados, expresión artística, baile, juegos de mesa y otras muchas actividades.

El alcalde, que se reunió el pasado día 9 con la conselleira Fabiola García para tratar estos y otros asuntos, dijo respaldar la opción de conseguir ese local propio para los vecinos de más edad, de ahí que se comprometiera a realizar las gestiones necesarias para lograrlo.