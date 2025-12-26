Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Discurso del reyVíctimas accidentes de tráficoMuere «Chesi»Horarios supermercadosAfición Celta
instagramlinkedin

Teatro en Pontecesures

El centro social de Pontecesures acoge mañana a las 20.00 horas una función de teatro de títeres para público infantil, en la que la compañía de Carmen Domech versiona el clásico «Onde viven os monstros».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents