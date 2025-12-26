El festival Revenidas vuelve del 11 al 13 de septiembre de 2026 a Vilaxoán con un cartel de su ya mítico «pogo»

El Festival Revenidas confirmó este viernes las fechas de su próxima edición, que vuelve a Vilaxoán del 11 al 13 de septiembre.

La organización también desveló el diseño del cartel, que nuevamente firma David Lages y que capta un momento ya icónico: el «pogo» multitudinario que se formó con el concierto de Lendakaris Muertos cuando su cantante, Aitor Ibarretxe, no dudó en bajarse del escenario.

Desde la organización de la cita vilaxoanesa explican que en los próximos días ofrecerán otro regalo a sus seguidores. «Ya no hay excusas, id reservando las vacaciones para septiembre», expusieron tras anunciar el primer obsequio navideño, los días concretos en los que la villa arousana se llenará de música y buen ambiente con una cita emblemática que el año pasado reunió a 25.000 personas con un formato de música de raíz que huye de otras propuestas más comerciales.

En la edición de este año, además de la mítica banda navarra, actuaron Fermín Muguruza, Sés, Talco, Riot Propaganda, Dakidarría, Mondra Heredeiros da Crus y Sanguijuelas del Guadiana, entre otras bandas.