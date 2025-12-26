Rechazan una indemnización de 2,3 millones por el AVE a Vilagarcía

La UTE de empresas que ejecutó el montaje de la vía de Alta Velocidad en el tramo de Padrón a Vilagarcía ha perdido en los juzgados una reclamación de 2,3 millones de euros en concepto de sobrecostes por la demora en el inicio de las obras; la paralización de las mismas por trabajos relacionados con el proyecto, encargados a otros contratistas; las ocho prórrogas que hubo y cuatro meses de suspensión de los trabajos, de lo que responsabiliza a Adif.

Las sociedades Sacyr y Neopul, que se presentaron juntas a esta licitación de 33 millones de euros en 2013, recurrieron primero por la vía administrativa, pero ante el silencio de la administración acabaron acudiendo al contencioso, siendo rechazadas su pretensiones hasta llegar ahora a la Audiencia Nacional, que ha estimado una parte de su recurso de apelación.

El alto tribunal solo le reconoce el derecho a que la UTE sea indemnizada por los cuatro meses de suspensión temporal que hubo en el contrato en relación al coste del personal de vigilancia y mantenimiento de la obra, además del alquiler de una oficina y suministros. Por esto pedía unos 50.000 euros.

En el resto, ratifica el fallo recurrido, el cual, entre otras cosas, señalaba que las prórrogas se acordaron a instancia de las empresas o con su conformidad; que los pliegos de condiciones ya preveían la posibilidad de interferencias y excluía el derecho de reclamar, como pasó con el caso del viaducto del Ulla, que estaba en ejecución retrasando el inicio de su parte en este proyecto, pero además, aunque reconoce un retraso de tres meses, «no consta que la actora hubiera incurrido en gastos» previos.

Esta se había quejado de el juez no había dado razones concretas por las cuales se decantó por los informes periciales de una y otra parte, pero la Audiencia Nacional considera que si dio razonamientos suficientes para que se conociera el motivo de su desestimación.