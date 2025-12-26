El Concello de Vilagarcía destina 18.000 euros a colocar pantallas led en el pabellón Sara Gómez

El Concello de Vilagarcía ha aprobado una nueva inversión para el pabellón Sara Gómez por valor de 18.000 euros para dotarlo de pantallas led de pista para una mejor gestión de la publicidad y contribuir a reducir el ruido visual que produce el método actual con lonas colgantes.

Fuentes municipales destacaron que se suma a otras ya ejecutadas, como la instalación de videomarcadores por 56.000 euros, y adjudicadas, como el nuevo sistema de megafonía (18.000 euros) y la renovación del gimnasio (17.000), que están pendientes de la llegada de suministros. Además, recordaron la reciente reforma integral de 2,2 millones.

En cuanto a esta nueva mejora de las pantallas, indicaron que se trata de un viejo anhelo del concejal de Deportes, Carlos Coira, pero también una demanda de los clubes que utilizan el pabellón para disputar sus competiciones y organizar campeonatos.

Se trata de tres módulos que, en total, sumarán 9,5 metros de largo por uno de alto. Delante de la mesa de anotadores se instalará el primero, de 3,8 metros, y en los laterales, tras las bancos de los equipos, otra pantalla de 5,70 metros cada una.

Los monitores destacan por su versatilidad, puesto que podrán ser utilizados como complemento del videomarcador (puntuación, estadísticas, tiempos muertos..), pero también para difundir información que se considere relevante y para la inserción publicitaria con la que los clubes nutren parte de su presupuesto y la institucional del Ayuntamiento. Asimismo podrán emplearse para otras actividades no estrictamente deportivas y se sufragan con fondos provinciales.