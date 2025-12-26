El PSOE de Catoira acusa al Concello de vetarle el acceso a 14 expedientes

El Partido Socialista de Catoira denunció ayer que el grupo de gobierno sigue sin facilitarles el acceso a la documentación que han reclamado, pese a las instrucciones de la Valedora do Pobo. Los socialistas reclamaron desde el pasado mes de mayo acceso a 14 expedientes, y según ellos el Concello que dirige el nacionalista Xoán Castaño les niega sistemáticamente el acceso a esta información. Por ello, el PSOE llevó el asunto a la Valedora do Pobo, y esta les dio la razón en octubre, instando al Concello a entregar la documentación al PSOE en un plazo de dos semanas.

Sin embargo, el portavoz socialista, Alberto García, denuncia que el Concello mantiene su actitud oscurantista, «prolongando una situación que dificulta la labor de la oposición y compromete la transparencia municipal». El PSOE había reclamado acceso a documentación sobre diversos asuntos económicos y de deuda municipal, el funcionamiento de la depuradora o la rehabilitación de las Torres de Oeste.