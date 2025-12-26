El nuevo acceso a la Vía Verde de Vilagarcía estará listo en abril

El Concello de Vilagarcía espera que el nuevo acceso a la Vía Verde esté habilitado en la Semana Santa de 2026 después de que la contratación de los trabajos esté casi lista. La mesa ha propuesto la adjudicación a Construcciones Vales con un precio que rebaja el de licitación en 30.000 euros, además de incluir otras mejoras respecto a las otras siete que se presentaron a la licitación.

Los trabajos estaban presupuestados en 230.000 euros y tres meses, pero esta sociedad también ha rebajado el plazo en un mes menos, además de extender la garantía de la obra de uno a cinco años.

Una vez que se realicen los trámites necesarios para formalizar el contrato, podrían empezar en febrero, según calcula Ravella, que sufraga el proyecto con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Las mismas fuentes recordaron que desde su apertura, en 2020, el Ayuntamiento siempre apostó por extender la Vía Verde desde su punto de arranque, en la calle del Río de Abelle, hasta el final real de las vías del tren, hoy inutilizadas, es decir, hasta la calle del Charco, a un lado del túnel.

«La razón era sencilla: la accesibilidad. Frente a la fuerte cota previa al inicio de la calle del Río, que hacía y hace hoy en día que muchos usuarios prefieran utilizar accesos posteriores, especialmente lo del pazo de Rubiáns, el del calle Charco permitirá un acceso más suave, con una pendiente fácilmente salvable para cualquier persona», explicaron sus responsables.

Pero además, este itinerario ganará otros 271 metros para sumar a los 9,2 kilómetros ya existentes.

Para mejorar esa accesibilidad, el proyecto aprovechará el antiguo trazado de la vía del tren mediante la construcción de un muro de contención y de una pasarela tendida.

Para ir avanzando, los operarios municipales ya hicieron una labor de desbroce previa, lo que facilitó también el diseño del acceso por parte de los técnicos de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Ahora será Construcciones Vales quien ejecute el grueso de la obra, retirando los travesaños que aún quedan de la vieja vía y el lecho de piedra que los sustentaba para darle un tratamiento idéntico al resto de la Vía Verde.

Como se sabe, la de O Salnés fue la primera desarrollada íntegramente en suelo gallego, con una inversión de algo más de 500.000 euros, y está en proyecto su extensión hasta Pontevedra para convertirse en un de los principales reclamos turísticos de la provincia, destacaron desde el gobierno vilagarciano.