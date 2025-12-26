Dos heridos leves en una salida de vía en Cambados
El vehículo chocó contra un árbol
Un joven conductor y su acompañante fueron trasladados al Hospital do Salnés con heridas leves tras sufrir una salida de vía con el coche en el que viajaban.
El accidente tuvo lugar en la EP-9002 a su paso por la parroquia de Oubiña (Cambados). Por causas que se desconocen, el turismo se salió de la carretera y chocó de manera lateral contra un árbol del arcén.
A consecuencia del impacto, el conductor, J.I.C.G. de 21 años, y su acompañante fueron evacuados al centro sanitario de Ande aquejados de dolor torácico y cervical.
El siniestro tuvo lugar sobre las seis menos cuarto de la mañana de hoy y hasta el lugar de los hechos se desplazaron el servicio de Emerxencias de Cambados, la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Vilanova y una ambulancia del 061.
