La generación del «no abras a nadie», un blanco fácil para el ciberdelincuente

La generación del «no abras la puerta a nadie y no hables con extraños» es un blanco fácil para delincuentes que han encontrado en las nuevas tecnologías una forma menos riesgosa para vivir a costa de los demás. La gente no se vuelve tonta con los años, pero la revolución tecnológica ha convertido en realidad lo que antes parecía ciencia ficción.

Por eso, el Plan Mayor de Seguridad pone el acento en los nuevos métodos, pero sin olvidar viejos timos aún vigentes -recientemente se desarticuló una organización nacional con alguna víctima en O Salnés-.

El Ministerio del Interior lo puso en marcha en 2010 para unificar y clarificar procedimientos preexistentes en atención a la tendencia de que este grupo demográfico iba a ser cada vez más numeroso y, de hecho, los mayores de 65 suponen hoy casi el 20% de la población.

Para ello, la Guardia Civil cuenta con agentes en continua formación y que por cuenta propia también se preocupan de estar al día en un mundo tan cambiante y en un ámbito cada vez más demandante, porque, junto a la violencia contra las mujeres, la ciberdelincuencia lidera las estadísticas de criminalidad.

También en O Salnés

Uno de ellos es el agente Francisco Javier Cancelas Costa, de la Comandancia de Pontevedra, que hace unos días estuvo en Cambados dando una de las muchas charlas de prevención que ofrecen a lo largo del año.

Ante un numeroso público abordó las estafas más comunes, como los mensajes de texto con suplantación de identidad de familiares pidiendo ayuda, pagos electrónicos no reconocidos, visitadores a domicilio con productos oferta o milagro, el «abrazo cariñoso»… «Y el comandante de puesto nos confirmó que habían tenido de todas las casuísticas en la demarcación».

Sobre sus principales vulnerabilidades, el experto señala un «bajo perfil digital» y varios factores determinantes: «El principal problema es que están demasiado bien educados y les cuesta decir que no cuando se trata de ayudar a alguien. De hecho, muchas víctimas tienen este objetivo más que aprovecharse de una situación. Luego, la soledad no deseada hace que se cree una necesidad de socializar y puede que la persona que se presta a ello sea un delincuente».

Esto también explicaría algo que le llama la atención, que «estas personas que nos han educado en seguridad, con consejos típicos como no hables con extraños, al llegar a una edad, los incumplen absolutamente todos y se vuelven personas vulnerables».

Formación contra el temor

Pero también cree que, a veces, se ven superadas por situaciones de la vida moderna que, está convencido, pueden afrontar: «Ellas mismas se ponen límites para no usar la tecnología, pero son perfectamente capaces, han estado aprendiendo cosas nuevas toda la vida y la formación es fundamental para prevenir cualquier delito».

La sociedad no les puede dejar atrás y por eso «es importante ofrecer un aprendizaje con un lenguaje adecuado para ellos, como sucede con el Canal Sénior», expone Cancelas, quien también destaca los avances acumulados en estos años, como la obligación de los bancos a tener en cuenta el perfil del cliente a la hora de establecer mecanismos de seguridad robustos ante fraudes como el pishing, incluyendo la responsabilidad de restituir el dinero.

E insiste en que combatan sus temores porque que se están perdiendo la posibilidad de relacionarse con familiares lejanos o realizar trámites que facilitan la vida diaria, como pedir cita médica, una gestión en el Concello... Y sobre todo porque es posible repeler los delitos, aunque haya historias para no dormir. Así, cuenta el caso de una mujer que simplemente dejó el DNI en la recepción de un hotel y se ha pasado dos años litigando para anular un crédito que nunca solicitó o falsos revisores de servicios que te dan el cambiazo de la tarjeta después de haber visto tu pin en un descuido.

Asistentes a la charla de Cambados, ofrecida en el centro social de Vilariño. / Noé Parga

Su primer consejo es «ser siempre desconfiados y si, por ejemplo, nos llaman desde un banco o una compañía amenazando con cortarnos un suministro, no darles ningún dato, jamás; colgar, por muy asustados que estemos, y ser nosotros quienes hagamos una llamada de comprobación». De hecho, recientemente un vecino de Poio dio con la puerta en las narices a un falso técnico tras haber acudido a una de estas charlas, que suelen pedir los comandantes de puesto, asociaciones u otras administraciones.

Esto también aplica para la Inteligencia Artificial que, reconoce, traerá problemas mayores porque «como toda tecnología, en malas manos, no cabe duda de que es un arma que sirve para confundir aún más al usuario». Además, los delincuentes se aprovechan de las muchas imprudencias que cometemos a diario, por ejemplo en las redes sociales, porque con una simple foto pueden «crear» al primo de Venezuela al que hace tiempo que no ves y te hace una videollamada pidiéndote ayuda o clonar voces.

También hay otros escenarios de riesgo para los mayores, empezando por su domicilio y siguiendo por la calle, con viejos timos que parecían superados, pero que siguen funcionando porque «la gente lo tenemos como un cliché, pensamos que conocemos el método por el cual nos van a estafar y no, hay muchas modalidades y además tienen compinches», agrega el guardia.