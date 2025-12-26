Galicia afronta la temporada de avistamiento de focas

La Red de Varamientos de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y la Fundación Biodiversidad, afronta una época especialmente sensible en el litoral gallego.

Y es que ha comenzado la temporada de varamientos de foca gris (Halichoerus grypus), una conocida especie cuyos individuos, procedentes de las colonias del norte de Europa, acaban recalando en el litoral asturiano y gallego, a veces para descansar y otras, enfermos o desnutridos.

Suelen ser cachorros nacidos en las islas británicas que, empujados o debilitados por los fuertes temporales, acaban refugiándose en las playas para reponer fuerzas.

Es por ello que, como cada año por estas fechas, es preciso recordar a los ciudadanos que deben dar cuenta del avistamiento de estos animales, para lo cual pueden informar telefoneando directamente a 112 Galicia.

Algunos de los consejos que ofrece la Red de Varamientos de Galicia. / FdV

Aunque el consejo más importante que se puede dar a la población es el de evitar causar molestias a estos mamíferos marinos, y esto implica no acercarse a ellos ni permitir que lo hagan los perros.

En caso de hacerlo «estaremos obligando a las focas grises a alejarse y, en consecuencia, a malgastar energías», explicaron en más de una ocasión desde la Red de Varamientos de Galicia a través de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma).

Un colectivo que recomienda no bloquear una posible salida de los mamíferos marinos hacia el mar cuando están en la playa y pide a quienes se topen con una foca que «mantengan silencio», ya que los gritos y el barullo pueden alterar su comportamiento y descanso.

ALBA VILLAR

Hay que recordar que desde la puesta en marcha de la Red de Varamientos de Galicia la Cemma registró un total de 2.092 casos, de los cuales correspondieron a cetáceos más del 86%, mientras que las tortugas marinas representaron casi el 4% de los varamientos y las focas representaron un 1,3%.

En muchas ocasiones los ejemplares varados son reintegrados de inmediato en el medio natural y en otros, como sucede con las focas, se someten a un proceso de recuperación antes de la suelta.

A este respecto, muchos recordarán lo sucedido con «Max», «Pabbar», «Rube», «Silbur», «Orzán», «Raciño», «Camelle», «Lucero» y otros muchos lobos marinos recuperados en Galicia gracias a la Red de Varamientos y en colaboración con el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) de A Illa de Arousa.