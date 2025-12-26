La cooperativa Horsal rompe su techo al superar los 6 millones de facturación

La cooperativa Horsal está a punto de cerrar un magnífico año, en el que, por primera vez en su historia, superará los seis millones de euros de facturación. Es el resultado de un ejercicio favorable tanto en el campo como a nivel de comercialización, y durante el cual la sociedad también logró incrementar su superficie agraria.

A falta de cerrar el ejercicio y de elaborar los balances finales, la previsión es que Horsal termine 2025 con una facturación de entorno a los 6.375.000 euros, la cifra más elevada de su historia, y que supone un 13,5 por ciento más que en 2024.

Según el gerente de la sociedad, Fernando Veiga, estos buenos resultados han permitido incrementar en más de un 6 por ciento los precios medios liquidados a los socios por sus cosechas. Y, a mayores, el Consello Reitor aprobó en su última reunión del año, celebrada esta misma semana, abonar a los socios una liquidación complementaria del 7 por ciento del valor entregado a lo largo de todo el año.

Producción y mercados

Fue un buen año a nivel de comercialización, pero también lo fue de producción. La lechuga y el pimiento tipo Padrón fueron un año más los productos estrella con los que trabajó Horsal, seguidos a bastante distancia por el tomate, la judía, la cebolla, el ajo y el puerro y el repollo.

Asimismo, la cooperativa está muy ilusionada con un nuevo producto, como es el aguacate, hasta el extremo de que confían en que esta campaña (que está empezando) lleguen a duplicar la cosecha del año pasado.

En lo que se refiere a mercados, la cooperativa con sede en Vilariño (Cambados) sigue mayormente centrada en el noroeste peninsular, aunque durante este 2025 también experimentaron una evolución positiva en las ventas en Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía, así como en la exportación, aunque este último es un capítulo aún poco explorado en la estrategia comercial de Horsal. Fernando Veiga señala que 2025 ha sido un buen año porque el precio de los alimentos básicos sigue al alza, la cooperativa ha aumentado la superficie de producción y ha logrado mejorar la eficiencia de sus procesos.