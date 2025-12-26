Las biotoxinas descienden en Moaña, Bueu, Combarro, Raxó y Festiñazo
El episodio tóxico mantiene cerrados la mitad de los polígonos bateeiros
El episodio tóxico que desde mediados de octubre azota a las rías gallegas se resiste a abandonarlas. Está prolongándose en el tiempo mucho más de lo que suele ser habitual, lo cual causa importantes trastornos al sector mejillonero.
Tanto es así que a estas alturas siguen cerrados 25 polígonos bateeiros, es decir, prácticamente la mitad de los existentes en la comunidad.
La lenta remisión de los dinoflagelados causantes de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP) ha dado al traste con la campaña de Navidad en buena parte de los puertos, y nada parece indicar que vayan a desaparecer a corto plazo.
Si bien es cierto que los últimos análisis efectuados por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) detectaron «descensos significativos» en las rías de Vigo y Pontevedra.
Más concretamente en las estaciones oceanográficas viguesas de Moaña y Boca Sur, así como en las pontevedresas de Combarro, Bueu, Raxó, Tambo, Cabalo de Bueu y Festiñazo.
Esta tarde permanecen cerrados once polígonos mejilloneros de la ría de Arousa, el de Baiona, los ocho de la ría de Pontevedra, uno de los cuatro existentes en la de Muros-Noia y cuatro de los doce polígonos repartidos en aguas de Vigo, donde el martes se autorizaba la extracción en el Cangas C y el Cangas D.
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
- Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova
- La Guardia Civil de Vilagarcía intercepta 25 kilos de picadura de tabaco
- Los míticos Europe darán un concierto en Meaño
- La suerte regresa a A Illa por partida triple tras el paréntesis de 2024
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»
- Los arquitectos técnicos vaticinan un 2026 con más obra nueva y menos rehabilitación
- Rechazan una indemnización de 2,3 millones por el AVE a Vilagarcía