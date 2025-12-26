Las biotoxinas descienden en Moaña, Bueu, Combarro, Raxó y Festiñazo

El episodio tóxico que desde mediados de octubre azota a las rías gallegas se resiste a abandonarlas. Está prolongándose en el tiempo mucho más de lo que suele ser habitual, lo cual causa importantes trastornos al sector mejillonero.

Tanto es así que a estas alturas siguen cerrados 25 polígonos bateeiros, es decir, prácticamente la mitad de los existentes en la comunidad.

La lenta remisión de los dinoflagelados causantes de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP) ha dado al traste con la campaña de Navidad en buena parte de los puertos, y nada parece indicar que vayan a desaparecer a corto plazo.

Descargas de mejillón para el mercado de fresco, en el que se nota la demanda de producto desde Francia e Italia. / FdV

Si bien es cierto que los últimos análisis efectuados por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) detectaron «descensos significativos» en las rías de Vigo y Pontevedra.

Más concretamente en las estaciones oceanográficas viguesas de Moaña y Boca Sur, así como en las pontevedresas de Combarro, Bueu, Raxó, Tambo, Cabalo de Bueu y Festiñazo.

Esta tarde permanecen cerrados once polígonos mejilloneros de la ría de Arousa, el de Baiona, los ocho de la ría de Pontevedra, uno de los cuatro existentes en la de Muros-Noia y cuatro de los doce polígonos repartidos en aguas de Vigo, donde el martes se autorizaba la extracción en el Cangas C y el Cangas D.