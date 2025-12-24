La Xerencia de Urbanismo da el visto bueno a dos edificios

La última reunión de la Xerencia de Urbanismo de Vilagarcía, celebrada ayer martes, «confirma la lenta pero consolidada tendencia a la recuperación de la construcción en Vilagarcía», señaló el Ayuntamiento en un comunicado. En los próximos días se cerrará el balance de la concesión de licencias de obras mayores y menores del año que termina, pero todo apunta a que se superarán los números de 2024, según la administración local.

Ayer mismo, por ejemplo, fueron aprobados proyectos de sendos edificios, uno en la esquina de la calle Blanco Amor con la avenida de As Carolinas, en el que se habilitarán 39 pisos; y otro, en el solar entre Ramón Martínez 5 y Francisco Porto 6, en la urbanización de O Piñeiriño, que acogerá 27 viviendas más.

Por otra parte, en la misma sesión fue autorizado el proyecto presentado por un particular para reformar y rehabilitar dos edificios en las calles de A Cruz y de A Aduana, ambas en Carril, para albergar cuatro apartamentos turísticos. E, igualmente, fueron informadas favorablemente la construcción de varias viviendas unifamiliares -en Trabanca Badiña, calle de A Rosa y en la calle Encoro, en Castroagudín- y otras tantas reformas de división de pisos o rehabilitación de viviendas.

Acceso a la vivienda

Para el gobierno local de Vilagarcía, los datos invitan al optimismo, después de muchos años de ralentización, cuando no parálisis, del sector, y celebra que la iniciativa privada se anime a invertir contribuyendo así a paliar un problema tan grave como el del acceso a la vivienda.

Sobre esto último, desde Ravella apuntan que el propio Concello está poniendo su grano de arena para mejorar la situación, «dentro de sus posibilidades y competencias, como acaba de demostrar con la cesión de un solar municipal en Marxión para que la Xunta de Galicia pueda construir viviendas de promoción pública».

El pasado fin de semana, el Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra celebró una junta en A Toxa. El presidente del organismo, el vilagarciano Manuel Rañó, señaló que las previsiones para 2026 son optimistas, si bien podría haber un cambio de tendencia, con un mayor peso de la obra nueva con respecto a las rehabilitaciones debido al fin de las ayudas europeas.