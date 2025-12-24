Vilagarcía quedará sin bomberos dos días en plenas fiestas de Navidad

Los cierres de parques de bomberos del Consorcio contra Incendios continuarán durante las fiestas. El día de Nochebuena permanecerá cerrado el de Vilagarcía; al día siguiente, Navidad, será el de Ribadumia el que esté inoperativo. El día 26, viernes, el parque que estará cerrado es el de Bueu. El domingo 28 será el de Vilagarcía el que baje el portalón. Y, finalmente, el día 30 volverá a estar cerrado el servicio de bomberos de Bueu (O Morrazo).

Los parques de bomberos del Consorcio contra Incendios dan servicio a la mayor parte de la provincia de Pontevedra. Hay cuatro bases, situadas en Vilagarcía y Ribadumia (O Salnés), Bueu y O Porriño. Pero desde hace unos meses, hay un gran número de días que cierran alguno de ellos. Los trabajadores del servicio culpan de esta situación a la gerencia del Consorcio, pues acusan a la dirección de impedir que los bomberos puedan hacer más de 80 horas extraordinarias al año.

Esto supone que cuando es imposible completar la dotación mínima de tres bomberos por guardia por descanso del personal o una baja médica imprevista, se ordene el cierre del parque, dadp que el Consorcio no quiere que los trabajadores que libran ese día hagan horas extraordinarias.

Esta situación de cierres puede repercutir negativamente en la seguridad, pues en caso de emergencia grave el tiempo de reacción de los bomberos se alargará. Así, el cierre previsto en la sede de Vilagarcía, el día de Nochebuena y el domingo 28, obligaría a los equipos de Ribadumia a desplazarse a Pontecesures o Valga, con el consiguiente aumento en los tiempos de reacción con respecto a las dotaciones presentes en Vilagarcía. Será igualmente delicada la situación en la comarca de O Morrazo los días 26 y 30, al depender de Ribadumia u O Porriño.