Vilagarcía se asoma al arte maya

El espacio de arte que Cristina Villegas tiene en la calle Moreira Casal, en Vilagarcía, se convertirá en los próximos meses en un puente cultural entre México y Galicia. Y lo hará por su participación en el proyecto internacional «Flora y fauna, una interpretación contemporánea», en la que revisitará, con los ojos y la sensibilidad actuales, la rica cultura maya.

El proyecto se presentó en el propio estudio de Cris Villegas coincidiendo con la visita a Vilagarcía de Carmen Gaitán, que inició su trayectoria en 1979 y que actualmente es directora del Museo Regional de la Costa Oriental (Mureco), una institución situada en Tulum (Quintana Roo).

Cris Villegas explica que la actividad en la que participará su espacio artístico de Vilagarcía servirá, «para comprender la historia y la creación de la grandiosa civilización maya», que se extendió por la península de Yucatán y Quintana Roo.

El proyecto está dirigido a los alumnos de arte de la propia escuela, y al público general a partir de los cinco años. Las piezas que se interpretarán están relacionadas con la flora y la fauna representadas por artistas mayas. Según Carmen Gaitán, son «un mundo imaginario, a partir de un pensamiento, llegando a la abstracción para poder concretar en una pieza una idea. Como pasan de lo concreto y figurativo a la abstracción, uniendo dos mundos, son piezas muy antiguas pero con un carácter totalmente contemporáneo».