UUAA denuncia atascos para gestiones ante Medio Rural de Pontevedra

El sindicato Unións Agrarias denunció ayer la existencia de un «bloqueo» en la gestión de la delegación de la Consellería do Medi Rural en Pontevedra, que atribuye a «falta de personal» y que estaría provocando «graves obstáculos para las explotaciones de la provincia».

Aseguran que existen «atrasos de entre cuatro y seis meses. Este es el plazo que tienen que esperar los productores para tareas ordinarias».