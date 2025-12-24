UUAA denuncia atascos para gestiones ante Medio Rural de Pontevedra
O Salnés
El sindicato Unións Agrarias denunció ayer la existencia de un «bloqueo» en la gestión de la delegación de la Consellería do Medi Rural en Pontevedra, que atribuye a «falta de personal» y que estaría provocando «graves obstáculos para las explotaciones de la provincia».
Aseguran que existen «atrasos de entre cuatro y seis meses. Este es el plazo que tienen que esperar los productores para tareas ordinarias».
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova
- La Guardia Civil de Vilagarcía intercepta 25 kilos de picadura de tabaco
- Los míticos Europe darán un concierto en Meaño
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»