UUAA denuncia atascos para gestiones ante Medio Rural de Pontevedra

R. A.

O Salnés

El sindicato Unións Agrarias denunció ayer la existencia de un «bloqueo» en la gestión de la delegación de la Consellería do Medi Rural en Pontevedra, que atribuye a «falta de personal» y que estaría provocando «graves obstáculos para las explotaciones de la provincia».

Aseguran que existen «atrasos de entre cuatro y seis meses. Este es el plazo que tienen que esperar los productores para tareas ordinarias».

