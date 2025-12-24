Tres autopatronos concurren a la plaza de taxista en el Concello de Meis

Tres personas han presentado solicitud para ocupar la plaza de taxista que el Concello de Meis ha sacado a concurso este mes. Las solicitudes están expuestas en el tablón de anuncios del Concello para que los interesados y asociaciones profesionales interesadas puedan presentar alegaciones. El Concello ofrece esta plaza de taxi sin coste, pero con una serie de condiciones que obligarían al autopatrono que obtenga el permiso a cubrir los desplazamientos del CRA para los servicios del Plan Madruga y del comedor entre los centros.

La plaza que ha salido a concurso es la número 3 y tendrá su parada en O Mosteiro, además de que no cuenta con una duración indefinida. Las bases de la convocatoria también valoran de forma positiva una rebaja en las tarifas oficiales para los servicios del Plan Madruga, así como la antigüedad en la profesión, además de que el vehículo del que se disponga sea de transporte adaptado para las personas con movilidad reducida. Las plicas se abrirán el próximo 2 de febrero de 2026.