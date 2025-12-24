Las trabajadoras de limpieza del Hospital irán a la huelga después de Reyes

Las trabajadoras del servicio de limpieza del Hospital do Salnés irán a la huelga a partir del 7 de enero, al igual que sus compañeras de los centros hospitalarios de Ribeira y Cee, en la provincia de A Coruña. Así lo han acordado las operarias y el sindicato CIG, después de 14 jornadas de paros parciales (de cuatro horas diarias, dos por cada turno de trabajo), que no han servido para que el Sergas les llamase para iniciar un proceso de diálogo.

Las trabajadoras comenzaron sus protestas el 11 de noviembre. Reclaman la equiparación salarial y de derechos con los equipos de limpieza de los demás hospitales gallegos. En la actualidad, el Sergas tiene las mismas condiciones laborales para los servicios de limpieza de todos los hospitales, menos para los de O Salnés, Ribeira y Cee, que se rigen por sus respectivos convenios colectivos provinciales.

Las trabajadoras de O Salnés se sienten discriminadas, y reclamarán la igualdad mediante una huelga indefinida.