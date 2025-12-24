Recepción a Carlota Rodríguez en el Concello
La amazona Carlota Rodríguez Fernández recibió ayer un pequeño homenaje en el salón noble del Consistorio vilagarciano como reconocimiento a su participación en el Campeonato del Mundo de Doma Clásica, que se celebró recientemente en Sevilla. La joven vilagarciana participó en ese certamen a la grupa de Torero de Centurión, de la ganadería Veiga da Luaira, cuajando una gran actuación. La recepción estuvo presidida por el alcalde, Alberto Varela, y por el edil de deportes, Carlos Coira.
