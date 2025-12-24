Ravella reitera a la Xunta su reclamación para que arregle la avenida Rosalía de Castro

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha dado por terminadas las obras de saneamiento de la calle Rosalía de Castro con la aprobación de la última certificación. La actuación se realizó en el tramo comprendido entre los cruces con las calles Esperanza y Lucena.

En total se invirtieron 123.000 euros, y se renovó la red de saneamiento, que por su antigüedad estaba en mal estado, resolviendo de paso el problema de cotas que provocaba desbordamientos. También se separaron las redes de aguas pluviales y residuales, y se rehicieron las aceras.

Igualmente, y puesto que las obras afectaron al cruce de la avenida Rosalía de Castro con las calles Xalda y Doutor Nicolás Viqueira, fue necesario hacer el asfaltado de un vial que no es de titularidad municipal, sino de la Xunta de Galicia. En este sentido, desde el Ayuntamiento se apuntó ayer en un comunicado que, «a propósito de esta nueva inversión en la mejora de los servicios básicos en el entorno del Carril, tanto el Concello como los vecinos siguen a la espera de que el Gobierno autonómico asuma sus responsabilidades y acometa la reforma integral de una avenida que es uno de los ejes principales de movilidad en el municipio y en la que hay más de una década a la que no destina un euro».

«Ni el gobierno de Alberto Varela ni los vecinos ni los usuarios de esta vía, que son miles cada día, entienden cómo en otras vías de titularidad de la Xunta esta sí hace inversiones millonarias mientras en Vilagarcía, año tras año, niegan cualquier inversión con las más peregrinas excusas. La última, que el Ayuntamiento debe presentar un proyecto, algo que no se le exige al resto de Concellos, y menos a los que coinciden con su color político».