El Puerto se acerca al millón y medio de toneladas de mercancía
El Puerto de Vilagarcía cerró el mes de noviembre con 1.438.000 toneladas de mercancías movidas desde el 1 de enero de este año. Así, ya se han superado las cifras de todo 2024, y el presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Cores Tourís, cree que al cierre del ejercicio se superará el récord histórico de la institución, al terminar 2025 por encima del millón y medio de toneladas movidas de mercancía. Durante el presente ejercicio, entró en funcionamiento una línea semanal directa ro-ro, que conecta Vilagarcía con Países Bajos.
