El prestigioso crítico Tim Atkin emite sus puntuaciones para la DO Rías Baixas

El prestigioso crítico Tim Atkin recoge en su informe anual sobre la DO Rías Baixas los retos a los que se enfrenta: la viticultura compleja y cara, la necesidad de apostar por las elaboraciones con crianza y la «premiurización de sus vinos por poseer una gran calidad», así como no tener prisa a la hora de comercializar el del año.

El consejo regulador destaca estas y otras cuestiones del análisis realizado por el Master of Wine en su cuarta visita al territorio vinícola, en la que cató 263 marcas de 76 bodegas durante nueve días en los que también conoció en persona a la mayoría.

Probó blancos y tintos señalando que la variedad albariño «es fantástica y más diversa de lo que la gente piensa. Cualquiera que hiciera una lista de las mejoras uvas blancas de España la situaría en el primer puesto».

En su listado también había propuestas de todos los precios y destacó que, por ahora, los vinos de esta denominación «gozan de una imagen premium. Incluso en España».

En cuanto a las puntuaciones, el escritor británico otorgó 90 puntos o más a 224 marcas; 42 obtuvieron 95 o más; una recibió 99; tres, 98, y seis, 97 puntos.

Para contextualizar estos resultados, Atkin señaló que 85-89 equivalen a una medalla de bronce; 90-94, plata, y a partir de 95, oro.

En su extenso informe también hizo un pódium con lo más destacado. En profesionales y firmas nombra a Luisa Freire, enóloga de Santiago Ruiz (Leyenda del año), Rodri Méndez de Forjas del Salnés (joven enólogo) , Oliver Weiss de Bodegas La Val (viticultor), Bodegas Martín Códax (cooperativa) y Pazo Rubianes (enoturismo).

En vinos, subraya el blanco Gerardo Méndez Do Ferreiro Albariño Cepas Vellas de 2024; Forjas del Salnés Goliardo A Telleira Tinto 2020; y el espumoso 2016 Martín Códax 85 Meses.

Y en relación calidad precio: Maior de Mendoza Albariño sobre lías de 2024, Albamar Tinto de 2023 y NV As Laxas Sensum Albariño Selección Familiar, en espumoso.

También ve un «futuro prometedor» a la DO y destacó el papel de la mujer en el sector.