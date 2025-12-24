Japónica a 28 euros y babosa a 50: el marisco repunta en las lonjas en vísperas de Navidad

No ha sido un buen año para el marisqueo, ni en producción ni en ingresos, pero la proximidad de la navidad ha conseguido que, al menos, se hayan registrado un pequeño repunte en los precios de algunas especies a su paso por las lonjas de la comarca de O Salnés, especialmente aquellas que son objeto para los mariscadores, como la babosa o la japónica.

Así lo reconocen patrones mayores como los de A Illa, Juan José Rial Millán, o Vilanova, Lino Díaz, que reconocen que esas cotizaciones sirven para «endulzar un poco el sabor amargo que nos vienen dejando estos últimos años, en los que los ingresos no son los que nos gustarían». No en vano, en algunos pósitos se han visto obligados a apretarse el cinturón y a congelar salarios de trabajadores ante la ausencia de ingresos que han experimentado.

Rial Millán reconocía ayer que «estos días hemos visto como la almeja babosa llegaba a los 55 euros y la pequeña se cotizaba a 52, unas cifras que hace mucho tiempo que no veíamos y que esperamos que se puedan mantener durante toda la Navidad, ya que está en juego el pan de mucha gente que vive de este sector y que lleva sufriendo una importante crisis desde hace tiempo». Mantiene que estos precios son «un bocado de aire fresco para nosotros, vista la situación por la que atravesamos en los últimos tiempos».

La escalada de precios comenzó a notarse a partir del pasado 15 de diciembre, llegando a su culmen el viernes de la semana pasada y el pasado lunes, cuando el marisco que se comercializa en ambas «rulas» alcanzó sus mayores cotizaciones de los últimos tiempos, una circunstancia que esperan que pueda mantenerse durante todas las navidades.

En la lonja de A Illa, según los datos de Pesca de Galicia, la almeja japónica llegó a cotizarse a 24,80 euros el kilo el pasado lunes. A principios del mes de diciembre, la cantidad máxima de venta en la lonja de A Illa de esta especie no alcanzaba los 20 euros, mientras el precio medio estaba muy poco por encima de los 15.

La especie que mejor valoración alcanzó en su cota máxima el pasado lunes fue la almeja fina, con 109,55 euros, aunque cabe puntualizar que solo se vendieron 5,50 kilogramos y que su cotización media fue de 54,14 euros. Otras especies como l relojito o el carneiro se cotizaron a 7,20 y a 14,25 euros.

Las declaraciones del patrón vilanovés son muy similares y reconoce que «buena falta nos hace a las cofradías tener esta facturación». En la lonja que gestiona el pósito vilanovés, una especie como la japónica alcanzó los veinte euros de precio mínimo, cuando se había estado cotizando por debajo de ese precio la de mayor calidad durante gran parte del año. También destacaba Díaz ayer el precio que ha llegado a alcanzar la almeja roja en su lonja donde «llegamos a venderla a 28 euros, una cantidad inimaginable hace solo unos meses».

En esa lonja, la japónica llegó a cotizarse a 28,20 euros, con un precio medio de 21,75 tras comercializarse el pasado lunes más de una tonelada. El berberecho también se cotizó a 11,89 en su precio máximo mientras la almeja fina no superó los 50 euros. A principios del mes de diciembre, en el caso de la japónica, el precio era ligeramente inferior ya que la cotización media se situaba por debajo de los 15 euros. Lo que si se mantenía ya en un precio bastante atractivo para los mariscadores era la almeja roja, que ya se cotizaba por encima de los 23 euros.

Este ligero incremento experimentado en los precios del marisco es una constante en el resto de lonjas de Arousa sur, una circunstancia que viene a paliar en una pequeña parte los problemas que vienen arrastrando desde hace varios años los socios de las cofradías.