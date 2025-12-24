Una «piscina» en el pump track
La asociación de vecinos Fonte da Coca ha apelado a la ironía para denunciar la situación del «pump track» de A Florida, que según ellos está desaprovechado y abandonado por el Concello de Vilagarcía. La última queja es relativa a la acumulación de una gran bolsa de agua en la parte interior del circuito, por lo que Fonte da Coca demanda la creación de un sistema de drenaje. También pide ampliar la pista.
