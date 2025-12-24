Papá Noel recoge hoy las cartas de los niños en la Aldea do Nadal
Papá Noel estará hoy miércoles de visita por el centro de Vilagarcía para recoger las cartas de los niños. A mediodía, realizará un pasacalles por las principales calles comerciales. Y a partir de las 12.30 horas, estará en la Aldea do Nadal, en la calle Clara Campoamor, para fotografiarse con los pequeños y recoger sus listas de deseos.
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova
- La Guardia Civil de Vilagarcía intercepta 25 kilos de picadura de tabaco
- Los míticos Europe darán un concierto en Meaño
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»