Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

Papá Noel recoge hoy las cartas de los niños en la Aldea do Nadal

Papá Noel estará hoy miércoles de visita por el centro de Vilagarcía para recoger las cartas de los niños. A mediodía, realizará un pasacalles por las principales calles comerciales. Y a partir de las 12.30 horas, estará en la Aldea do Nadal, en la calle Clara Campoamor, para fotografiarse con los pequeños y recoger sus listas de deseos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents