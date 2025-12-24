Papá Noel llena las calles de A Illa de música e ilusión

Se ha convertido en una de las grandes tradiciones de A Illa en la víspera de la Nochebuena. Las calles del pequeño municipio arousano volvieron a iluminarse con el color rojo que caracteriza a Papá Noel para llevar la ilusión a los más pequeños. Organizado por la bibliotecaria del municipio, Ángela Otero, el desfile arrancó en las inmediaciones del consistorio para recorrer gran parte del casco urbano en un ronsel de papá noeles de corta edad, aunque no faltaron otros personajes insignes de estas fechas, como el «Grinch» o los elfos. La gran novedad de este año fue el Festival das Luces, con Otero repartiendo luces fluorescentes entre los más pequeños que se animaron a participar en el desfile, que pasó por lugares como la plaza de O Regueiro o las avenidas de A ponte y Castelao.

El recorrido regresó a su punto de partida, donde se organizó una pequeña fiesta cargada de regalos, música, y sobre todo, ilusión por parte de los más pequeños. El desfile de Papá Noel es uno de los actos centrales de la navidad en el municipio isleño, pero también existen muchas otras iniciativas impulsadas desde el Concello para celebrar unas fiestas familiares y muy entrañables, en las que siempre destacan la ilusión y la alegría.

Los más pequeños disfrutaron con la presencia de Papá Noel por sus calles. | Noé Parga

La siguiente cita está prevista para el próximo viernes, con el concierto de Uxía Lambona en el Auditorio de A Illa, un evento donde se dará a conocer el cartel ganador de la Cabalgata de Reis. Uno de los eventos destacados de esta programación será el Festival de Nadal de la Asociación Cultural e Deportiva Dorna, que se celebrará el próximo sábado, a partir de las 20.00 horas, también en el Auditorio de A Illa. Este evento reunirá a personas de todas las edades en una celebración de la cultura, tradiciones y música popular, una característica que siempre ha llevado impresa la asociación, y contará con el respaldo del Concello. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Otro evento que tendrá lugar antes de que finalice el año será el monólogo del artista Oswaldo Digón, un vecino más de A Illa de Arousa. En esta ocasión, el monólogo ha sido impulsado por la Asociación de Empresarios del municipio y tendrá un trasfondo solidario. Será a las 18.30 horas en el Auditorio de A Illa, y tendrá un precio de cinco euros. La totalidad de lo que se recaude en este evento será donado a la Comisión de Festas do Carme. Las entradas ya se encuentran a la venta en la Ferretería O Roxo, Librería Castelao y Xoiería David.