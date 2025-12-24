O Jato Meco consigue un local para el control de las colonias en O Grove

La asociación O Jato Meco ya tiene asignado un local para desarrollar su actividad. Llevaban tiempo solicitándolo y hace unos días se quejaron de que el Concello de O Grove se lo había prometido hace medio año, pero no habían vuelto a tener noticias.

Esto cambió en los últimos días porque «la Concellería de Medio Ambiente y Francisco Meis nos ha cedido un local municipal para que podamos seguir adelante con nuestra labor protectora de animales».

Básicamente, contaban en este diario que tenían que desarrollarlo en casas de voluntarios y esto «es un paso fundamental para continuar apoyando esterilizaciones, cuidados, controles y el bienestar animal en O Grove».

Se ocupan de las colonias callejeras, una competencia municipal, y lo agradecen «de corazón» a la concejala Ángeles Domínguez, al técnico y a todos los que lo han hecho posible.