Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

O Jato Meco consigue un local para el control de las colonias en O Grove

Tras las quejas de la asociación, el Concello de O Grove le comunica la cesión de un espacio

Gatos atendidos por la asociación de O Grove.

Gatos atendidos por la asociación de O Grove.

Lucía Romero

O Grove

La asociación O Jato Meco ya tiene asignado un local para desarrollar su actividad. Llevaban tiempo solicitándolo y hace unos días se quejaron de que el Concello de O Grove se lo había prometido hace medio año, pero no habían vuelto a tener noticias.

Esto cambió en los últimos días porque «la Concellería de Medio Ambiente y Francisco Meis nos ha cedido un local municipal para que podamos seguir adelante con nuestra labor protectora de animales».

Básicamente, contaban en este diario que tenían que desarrollarlo en casas de voluntarios y esto «es un paso fundamental para continuar apoyando esterilizaciones, cuidados, controles y el bienestar animal en O Grove».

Se ocupan de las colonias callejeras, una competencia municipal, y lo agradecen «de corazón» a la concejala Ángeles Domínguez, al técnico y a todos los que lo han hecho posible.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents