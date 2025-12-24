Música coral y de banda para felicitar las fiestas a los vecinos de Meaño

Más de tres horas de música coral y bandística en el salón de bodegas Vionta en Simes que, como cada año, acogía el domingo el tradicional Festival de Nadal organizado por el concello en fechas navideñas.

Primero, actuaban las corales parroquiales San Miguel de Lores, San Xoán de Meaño y Santa Eulalia de Dena, que cantaron villancicos como el «Jingle Bells», «Vinde Picariñas» o el «Campanadas» de Antonio Machín. Luego, como invitado, actuaba el Orfeón de Voces Graves «Arousa» de Vilanova, agrupación que, dirigida por Beatriz Vázquez, reunía a 25 coristas masculinos, que dejaron su sello en el público con temas como el popular austríaco «ZottelMarch» o el «Boliños do Pote».

La segunda parte del festival estuvo protagonizada por las bandas de música meañesas. Primero actuaba la Banda Infantil que, dirigida por Diego Javier Lorente, ponía su guiño navideño con el “Feliz Navidad” de José Feliciano adaptado para banda. Le seguía la Banda Xuvenil que, en su repertorio y bajo la batuta del sanxenxino Antón Caneda, incluía el «We Wish you a Mambo Christmas» de Erik Morales. Y para acabar, la Unión Musical de Meaño, que interpretaba, entre otros, el «Jingle Bells Fantasy» con arreglos de John Wasson para banda, y temas de los Straus con el «Tritsch-Tratsch Polka» y acabar con la popular «Marcha Radetzky» para felicitar las fiestas a los meañeses.

En el interludio, mientras de daba paso a las diferentes agrupaciones, sorteos navideños de la Unión Musical de Meaño para público y sus más de 600 socios que hacen de esta agrupación una de las más sólidas en la comarca arousana.