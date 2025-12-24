Meaño convoca el concurso para nuevos intérpretes «Jorge Domínguez»
Se trata de la XV edición y repartirá 555 euros entre una docena de premiados
T. H.
El Concello de Meaño ha convocado el concurso musical para «XV Novos Intérpretes Jorge Domínguez». Una convocatoria que este año asume directamente el concello y cuyas bases han fijado un plazo de diez días hábiles para la presentación de concursantes y que vence este viernes 26 de diciembre.
El concurso está dirigido a alumnado de le Escola de Música Municipal de Meaño y comprende cuatro categorías con una edad máxima de 18 años. Las bases, como en anteriores ediciones, repartirá un total de 555 euros a repartir entre los 12 premiados, en una horquilla que se mueve entre los 75 y 30 euros, a razón de tres por categoría. Dichos premios consistirá en vales compra en material musical. La novedad este año es que los premios se fallarán a modo de subvenciones, lo que tendrán que tener en cuentas de familias de los participantes a la hora de tributar.
