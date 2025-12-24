Luz verde a la mejora del entorno de la iglesia de Caleiro

La Diputación de Pontevedra ha dado luz verde al proyecto de mejora de la movilidad peatonal en la EP-9704, una actuación que pretende garantizar la seguridad viaria en el entorno de la iglesia de Caleiro. El primer paso para ejecutar esta obra será la acometida de expropiaciones de los terrenos afectados, un total de dos, cuyos propietarios están citados el 12 de enero ,a partir de las 10.00 horas, en el salón de plenos del Concello de Vilanova de Arousa.

La actuación que pretende realizar la Diputación en el entorno del templo vilanovés afectaría a los cien metros iniciales de la EP-9704, un vial que apenas cuenta con aceras en gran parte de su trazado y que vienen siendo reclamadas desde hace mucho tiempo por los usuarios de la zona, especialmente aquellos que acuden con regularidad al templo. El proyecto ya ha superado la exposición pública sin que nadie presentase alegaciones, por lo que se espera que pueda ponerse en marcha en el primer semestre del año.

La inversión que se va a realizar en esta actuación será de 81.365 euros, de los cuales, la Diputación asumirá el 80% y el Concello de Vilano va el 20% restante, así como el coste de las expropiaciones necesarias, lo que supone un coste total de 22.000 euros. En ese tramo se va a habilitar un itinerario peatonal, con una acera de 2,5 metros. Además, se instalará una nueva red de drenaje y se renovará la capa de rodadura de la calzada, con nueva señalización vial en el tramo afectado.