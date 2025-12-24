El gobierno carga contra el PP por la estación marítima

El grupo de gobierno de Vilagarcía afea al Partido Popular que se «arrogue el mérito» del proyecto de la estación marítima. Desde Ravella recuerdan que la iniciativa partió del concejal de Turismo, Álvaro Carou, y que de hecho ya abordó ese asunto con el Puerto en 2020. Por ello, acusan al PP de «confundir institución con partido: ni Ana Granja, ni Bayón ni Santamaría representan a la Xunta», que es la administración que hace la obra. El Concello hizo estas valoraciones tras una visita a la obra del PP.