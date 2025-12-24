El club Lamvrespas celebra una papanoelada motera con chocolate, música y solidaridad

El SC Lamvrespas de O Grove despide hoy el año con una papanoelada motera abierta a la participación con el único requisito de acudir vestido del querido personaje navideño.

Instalará una carpa en la plaza de O Corgo a las 11.00 horas. En ella habrá chocolate caliente, bizcocho y música para disfrutar antes de realizar una pequeña ruta por la localidad, para «esparcir un poco del espíritu de la Navidad por nuestras calles».

Además, tiene carácter solidario, pues los asistentes podrán realizar donativos para la Asociación Española Contra el Cáncer.

Desde el club hacen un balance positivo de las actividades realizadas este año y están abiertos a nuevos socios.