El club Lamvrespas celebra una papanoelada motera con chocolate, música y solidaridad
La celebración comienza a las 11.00 horas de hoy en la plaza de O Corgo
L. Romero
O Grove
El SC Lamvrespas de O Grove despide hoy el año con una papanoelada motera abierta a la participación con el único requisito de acudir vestido del querido personaje navideño.
Instalará una carpa en la plaza de O Corgo a las 11.00 horas. En ella habrá chocolate caliente, bizcocho y música para disfrutar antes de realizar una pequeña ruta por la localidad, para «esparcir un poco del espíritu de la Navidad por nuestras calles».
Además, tiene carácter solidario, pues los asistentes podrán realizar donativos para la Asociación Española Contra el Cáncer.
Desde el club hacen un balance positivo de las actividades realizadas este año y están abiertos a nuevos socios.
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés
- Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova
- La Guardia Civil de Vilagarcía intercepta 25 kilos de picadura de tabaco
- Los míticos Europe darán un concierto en Meaño
- Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos
- «No hay musas en mi regreso; la enfermedad ha sido determinante»