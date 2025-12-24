Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CDL impulsa un nuevo campamento digital gratuito

R. A.

Vilanova

El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova de Arousa impulsa un nuevo campamento digital de Navidad para jóvenes que tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero de 2026. El horario será de 9.00 a 14.00 horas y está dirigido a escolares de entre 7 y 17 años.

Las plazas para participar en esta iniciativa que se va a celebrar en las dependencias del Pazo de Vista Real están limitadas a 25 y se otorgarán por orden de inscripción en la iniciativa. Para anotarse, los interesados podrán hacerlo a través del correo electrónico javier.piñeiro@vilanovadearousa.gal, adjuntando el nombre y apellidos del menor, fecha de nacimiento y DNI, así como el número de teléfono del tutor y su identificación.

La iniciativa está enmarcada dentro del proyecto «Programa de capacitación dixital» que impulsa la Xunta y el Estado, siendo adaptado a las edades de los participantes, que recibirán formación en creación de un escudo propio en la red, dominio del juego digital y tecnología segura.

