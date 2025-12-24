Catoira reforma los vestuarios del campo de As Lombas

El Concello d eCatoira va a acometer la reforma integral de los vestuarios del campo de fútbol de As Lombas para modenrizar las instalaciones. Esta actuación se suma a otras obras que el gobierno de Xan Castaño ya acometió en el último año para crear un vestuario mixto, nuevos aseos para el público e instalar nueva iluminación en el terreno de juego.

La administración municipal ya ha redactado el proyecto para cambiar la cara de los vestuarios de As Lombas, con un presupuesto que superará los 37.000 euros con cargo al Plan de Infraestruturas Deportivas (PEID). Entre las mejoras, está la renovación del pavimento, ya que el actual está en muy mal estado, en condiciones insalubres e inseguras.

También se hará un pintado de las paredes interiores, se sustituirán los inodoros y se renovará la fontanería y las puertas, además de adquirir balones de fútbol oficiales de la Federación Galega.

Para la realización de las obras va a ser necesario que el gobierno provincial apruebe el proyecto y conceda la subvención que ya ha solicitado el Concello de Catoira. Una vez superado este trámite, se iniciará el procedimiento de licitación. El plazo de ejecución, desde el momento que se firme el contrato con la empresa adjudicataria, será de tres meses.